Kakao fiyatlarında büyük gerileme: Gözler çikolatada!

2024 yılında kuraklık ve arz endişeleriyle rekor kıran kakao, 2025 yılını tam bir "çöküş" yılı olarak geride bıraktı. Intercontinental Exchange (ICE) verilerine göre, kakaonun ton fiyatı son bir yılda yüzde 48,1 değer kaybederek 6 bin 65 dolara kadar indi.

KAKAO PİYASASINDA 'AYI' SEZONU: 12 BİN DOLARDAN 6 BİN DOLARA

Dünya genelinde tarım emtialarında dalgalanma sürerken, kakao en sert düşüşü kaydeden ürün oldu. İşte o tarihi düşüşün rakamları:

Dönem Ton Fiyatı (USD) Durum 2024 Zirvesi 12.931 $ Tarihi Rekor 2024 Kapanış 11.675 $ Arz Krizi 2025 Kapanış 6.065 $ Tarihi Düşüş (%48,1)

BU DÜŞÜŞÜN 3 TEMEL SEBEBİ

Dünya piyasalarındaki bu "şok indirimin" arkasında sadece hava durumu yok:

Afrika'da Bereket: Batı Afrika'daki kuraklık endişeleri yerini yüksek rekolteye bıraktı.

ABD'nin Vergi Hamlesi: ABD'nin kakao ürünlerine yönelik tarifeleri kaldırma planı, maliyetleri aşağı çekti ve piyasada satış baskısı yarattı.

AB'nin Erteleme Kararı: Avrupa Parlamentosu’nun, orman alanlarına zarar veren ürünlerin ithalatına yönelik katı kuralları 1 yıl ertelemesi, tedarik zincirindeki tıkanıklığı açtı.