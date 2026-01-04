Kakao fiyatlarında büyük gerileme: Gözler çikolatada!

Kakao fiyatlarında büyük gerileme: Gözler çikolatada!
Küresel piyasalarda kakao fiyatları 2025 yılında tarihinin en büyük çöküşünü yaşadı. Batı Afrika’da artan rekolte ve ABD’nin gümrük vergilerini kaldırma hamlesiyle kakaonun tonu 12 bin dolardan 6 bin dolara geriledi.

2024 yılında kuraklık ve arz endişeleriyle rekor kıran kakao, 2025 yılını tam bir "çöküş" yılı olarak geride bıraktı. Intercontinental Exchange (ICE) verilerine göre, kakaonun ton fiyatı son bir yılda yüzde 48,1 değer kaybederek 6 bin 65 dolara kadar indi.

KAKAO PİYASASINDA 'AYI' SEZONU: 12 BİN DOLARDAN 6 BİN DOLARA

2023/03/13/kakao.jpg

Dünya genelinde tarım emtialarında dalgalanma sürerken, kakao en sert düşüşü kaydeden ürün oldu. İşte o tarihi düşüşün rakamları:

DönemTon Fiyatı (USD)Durum
2024 Zirvesi12.931 $Tarihi Rekor
2024 Kapanış11.675 $Arz Krizi
2025 Kapanış6.065 $Tarihi Düşüş (%48,1)

BU DÜŞÜŞÜN 3 TEMEL SEBEBİ

2024/02/24/kakao-1.jpeg

Dünya piyasalarındaki bu "şok indirimin" arkasında sadece hava durumu yok:

Afrika'da Bereket: Batı Afrika'daki kuraklık endişeleri yerini yüksek rekolteye bıraktı.

ABD'nin Vergi Hamlesi: ABD'nin kakao ürünlerine yönelik tarifeleri kaldırma planı, maliyetleri aşağı çekti ve piyasada satış baskısı yarattı.

AB'nin Erteleme Kararı: Avrupa Parlamentosu’nun, orman alanlarına zarar veren ürünlerin ithalatına yönelik katı kuralları 1 yıl ertelemesi, tedarik zincirindeki tıkanıklığı açtı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İstanbul için kar alarmı! Orhan Şen "Daha çok yağacak" diyerek tarih verdi
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas'ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
50 yıl önce petrolde yaşanmıştı: Dünyanın yeni krizi olabilir!
AKP'nin sadece 3 yılda faize ödediği para akıllara durgunluk verdi
