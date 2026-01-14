Kakao fiyatları eriyor! Piyasada neler oluyor?

Bu düşüş, kakao fiyatlarında 2025 yılında kaydedilen en keskin yıllık düşüşün ardından geldi; o yıl fiyatlar %48,1 oranında gerilemişti. Yılın başlarında Batı Afrika'daki kuraklık endişeleri fiyatları yükseltmişti, ancak daha sonra hasat beklentilerindeki iyileşme piyasayı önemli ölçüde etkiledi ve 2025 yılının sonunda kakaonun ton fiyatı 6.056 dolara geriledi.

Bu baskı yeni yılda da devam etti ve kakao fiyatları Ocak ayının ilk günlerinde yüzde 10,3 düştü. Batı Afrika'daki önemli üretim bölgelerindeki elverişli hava koşulları düşüşe katkıda bulundu; Fildişi Sahili ve Gana'da hasatların Şubat ve Mart aylarında artması bekleniyor ve bu da çiftçiler arasında ürün kalitesi konusunda iyimserliği artırıyor.

Küresel çikolata ve kakao üreticileri geçen yıl satışların zayıflayacağı konusunda zaten uyarıda bulunmuştu; Beyaz Saray'ın kakao tarifelerini kaldırma planlarını açıklaması ise satışlar üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

Üretimde beklenen artışa rağmen, talebin düşük kalması bekleniyor. Fildişi Sahili'ndeki çiftçiler, son dönemdeki alışılmadık yağışların kakao üretiminde önemli bir artışa yol açabileceğini söylerken, Avrupa'daki kakao işleme verilerinin de zayıf talep koşullarını yansıtması bekleniyor.

Üretim tahminleri sürekli olarak yukarı yönlü revize edilse de, analistler yakın vadede önceki fiyat zirvelerine dönüşün veya sürekli bir yukarı yönlü trendin olası olmadığını söylüyor.

Rabobank emtia analisti Oran van Dort, verdiği demeçte, 9 Ocak'taki kakao fiyatlarındaki sert düşüşün temel faktörlerden ziyade teknik etkenlerden kaynaklandığını belirterek, ihracatçıların ve spekülatörlerin 8 Ocak'taki fiyat artışından yararlanmak için satışa başlamış olabileceğini sözlerine ekledi.

Van Dort, kısmen azalan likiditenin neden olduğu kakao piyasasındaki artan oynaklığın fiyat dalgalanmalarını artırdığını, yüksek kar marjı gereksinimlerinin de sert satışlara katkıda bulunduğunu söyledi.

Kakao fiyatlarının, beklenen arz fazlası nedeniyle önümüzdeki dönemde çoğunlukla düşüş eğiliminde kalmasının beklendiğini ve uzun vadeli olumsuz görünümün korunduğunu söyledi. Bununla birlikte, mevcut oynaklık göz önüne alındığında, hem sürekli bir düşüşün hem de potansiyel bir kısa vadeli toparlanmanın hala mümkün olduğunu belirtti.