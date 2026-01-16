Kahve zinciri çıkarır çıkarmaz hücum ettiler: 1'den fazla almak yasaklandı

ABD’de geçen yıl viral olduktan sonra koleksiyon tutkunlarının gözdesi haline gelen ayıcık tasarımlı “Bearista Cup”, bu kez İngiltere’de benzer bir alışveriş çılgınlığına sahne oldu.

Sabahın erken saatlerinde Starbucks mağazaları önünde uzun kuyruklar oluşurken, ürünün aynı gün ikinci el piyasasında orijinal fiyatının birkaç katına satılmaya çalışılması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

KİŞİ BAŞI SINIR GETİRİLDİ

Kupanın İngiltere’de satışa sunulacağı salı günü duyuruldu. Talebin yüksek olacağını öngören şirket, kupayı almak isteyenlere kişi başı bir adet sınırı getirdi. Amaç, daha fazla tüketicinin ürüne ulaşabilmesi ve stokların tek seferde tükenmesinin önüne geçilmesiydi.

Buna rağmen sınırlama, fırsatçı satışları tamamen engelleyemedi. Bazı kullanıcıların ürünü alır almaz çevrim içi platformlarda yeniden satışa çıkardığı iddia edildi.

SABAH SAATLERİNDE TÜKENDİ

Ayıcık şeklindeki kupa, İngiltere genelinde sabahın erken saatlerinde satışa sunulurken, yoğun ilgi nedeniyle birçok mağazada kısa sürede tükenerek bazı şubelerde 07.30 itibarıyla raflarda kalmadı.

MAĞAZA ÖNLERİNDE KUYRUKLAR OLUŞTU

Yoğun ilgi nedeniyle birçok kişi kafe açılmadan önce mağazaların önünde beklerken, bazı müşterilerin erken saatlerden itibaren birden fazla şubeyi gezdiği belirtildi. Viral ürünün koleksiyon değeri taşıdığı düşüncesi ise talebi daha da artırdı.

Tepkilerin odağında ise kupanın satışa çıktıktan hemen sonra ikinci el platformlarında görülmesi yer aldı. 27,95 sterlin fiyatla raflara çıkan kupa, kısa süre içinde Vinted’te 100 sterline varan yüksek fiyatlarla listelendi.