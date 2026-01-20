JEC Tower 2028’de tamamlanıyor: Dünyanın en yüksek binası bir kilometreyi aşacak

Dünyanın en yüksek gökdeleni olacak yapının inşaatı baş döndürücü bir hızla ilerliyor ve her ay 10'dan fazla kat ekleniyor. Suudi Arabistan'daki JEC Kulesi yakında 100 katı aşacak ve 2028'de tamamlandığında 1000 metreden fazla yüksekliğe ulaşacak.

JEC Kulesi geçen yıl kasım ayında 69 kata ulaşmıştı. Mühendislik firması Thornton Tomasetti, Aralık ayı sonlarında binanın 80 katı aştığını bildirirken, yerel halktan gelen doğrulanmamış raporlar ise binanın şu anda 84 kata ulaştığını öne sürüyor.

İnşaat bu hızlı tempoda devam ederse, bina önümüzdeki haftalarda 100 kata ulaşarak, bu sayıya ulaşmış dünyadaki yaklaşık 25 gökdelenin arasına katılacak.

Ancak, yapılacak daha çok inşaat işi var. Mimarlar Adrian Smith + Gordon Gill (AS+GG) yakın zamanda binanın en az 157 kattan oluşacağını açıkladı.

Suudi Arabistan'ın Cidde liman kentinin ortasında 1 km'den fazla yüksekliğe ulaşacak olan JEC kulesinin kesin nihai yüksekliği henüz açıklanmadı. Bu da JEC kulesini, dünyanın şu anki en yüksek binası olan Burj Khalifa'dan çok daha yüksek yapacak.

İç mekânda dünyanın en yüksek gözlem güvertesinin yanı sıra lüks bir otel, ofis alanları ve gösterişli daireler yer alacak. Çift katlı asansörler insanları saniyede 10 metre hızla taşıyacak.

JEC Kulesi projesi ilk olarak 2013 yılında tasarlandı. Projede yaşanan bazı aksaklıkların ardından 2025 yılında yeniden başlatılan proje, görünüşe göre hızlı bir şekilde ilerliyor.

Bu yapının , Suudi Arabistan'ı küresel bir iş ve lüks turizm merkezi olarak konumlandırmak amacıyla tasarlanan, 5,3 milyon metrekarelik bir alana sahip mini şehir olan Cidde kompleksinin merkez bölümünün önemli simgelerinden biri olması bekleniyor .

JEC kulesinin içinde 59 asansör olması planlanıyor. Bunlardan 55'i tek katlı, 4'ü ise çift katlı olacak. Yüksek hızlı asansörler, Burj Khalifa'daki asansörlere (10 m/sn hızındaki asansörler kullanılıyor) kıyasla benzer veya daha yüksek hızlarda yüzlerce metre yol kat edebilecek.

Çift katlı asansörler, çok sayıda insanı üst kat lobileri arasında verimli bir şekilde taşımak için tasarlanmıştır. Çok yüksek yapılar için tasarlanmış gelişmiş kaldırma teknolojisi, muhtemelen karbon fiber kaldırma halatları da dahil olmak üzere, ağırlığı ve enerji tüketimini azaltacaktır.

JEC Tower projesi Suudi Prens Alwaleed bin Talal Al Saud liderliğinde yürütülüyor ve on yıldan uzun süredir devam ediyor.

Devasa gökdelen, petrol zengini çöl krallığında şu anda devam eden ve önemli bir turizm merkezi olmayı hedefleyen "gigaprojelerden" sadece biri.