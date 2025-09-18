İthalat izni çıktı: Baklava için indirim sinyali verildi!

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, kabuklu ve kabuksuz Antep fıstığına ithalat izniyle ilgili değerlendirmesinde, baklavalık iç fıstık fiyatının son bir yılda yüzde 213 artarak 750 liradan 2 bin 350 liraya çıktığını açıkladı.

Bu ürünün fiyatında son bir aydaki artışın ise yüzde 38 olduğunu dile getiren Yıldırım, şunları söyledi:

Bu yıl mahsulün az olmasını fırsat bilen stokçu tüccarlar, kuraklık ve don olaylarını da bahane ederek fiyatları her geçen gün artırdı. Son olarak 3 bin liralar konuşuluyordu. Öncelikle fıstık, don olaylarından diğer ürünler gibi etkilenmedi. Fiyat artışının hiçbir somut gerekçesi yok. Geçen yıl tarihin en yüksek rekoltesine ulaştık. Türkiye'ye üç yıl yetecek fıstık üretimi gerçekleşti. Hatta o fıstığın en az yarısının depolarda bekletilmeye devam edildiğini biliyoruz. Durum böyleyken bu yıl mahsulün az olmasını fırsat bilen ve daha önce ürünü stoklayan tüccarlar bilinçli şekilde fiyatları yükseltti. Biz de bu konuyu ilgili tüm mecralara ilettik.

Mehmet Yıldırım, fıstık fiyatlarındaki artışın yalnızca baklava ve tatlı üreticilerini değil; lokum, helva, çikolata ve dondurma imalatçılarını da olumsuz etkilediğini belirtti.

Yıldırım, "Tüm sektör temsilcileri ve üyeleri bu konudan şikayetçi. Çiftçimizin her zaman kazanmasını istiyoruz ancak burada şu anda kazanan çiftçi değil, ellerinde geçen seneden de yüklü stok bulunduran karaborsacılar kazanıyor. Çiftçi bu konuda bir kazanç elde etmiyor. Zaten çiftçi fıstığı elinde uzun süre tutamıyor" diye konuştu.

Antep fıstığında geçen yıl tüm zamanların en yüksek rekoltesinin elde edildiğini yineleyen Yıldırım, "Geçen yıl, 'Bu rekolte hiç fıstık olmasa dahi 3 yıl Türkiye'ye yeter.' deniliyordu. Ne oldu da bu yıl rekoltedeki düşüklük bahane edilerek fiyatlar üç katına çıkartıldı" ifadelerini kullandı.

"İTHALAT İZNİ ÇOK İSABETLİ OLDU"

BAKTAD Başkanı Yıldırım, elinde yüklü stok bulunduran tüccarların ve komisyoncuların istedikleri gibi fiyatları artırması üzerine ithalatın bir an önce açılması için tüm sektör ve paydaşlar olarak yetkililerden talepte bulunduklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: