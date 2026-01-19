İşten çıkarma kodu için kritik değişiklik

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren, özellikle pandemi döneminde yasal olarak işten çıkarmak için sıksık kullanılan işten çıkarma kodları ile ilgili kritik bir değişikliğe gidildi.

Türkiye’nin işçi hakları karnesi ortaya saçıldı: En kötü 10 ülke arasında

e-Devlet üzerinden alınan "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi" belgesinde, işten çıkış nedenlerine ilişkin kodlar ve açıklamalar artık yer almıyor.

KURUM GÖREMİYOR

Çalışanlar kendi hizmet dökümlerini sorguladığında kodları görmeye devam ederken; işverenlere teslim edilen belgelerde bu bilgiler gizlenmiş durumda.

Eğer işveren işe giriş sürecinde işçiden doğrudan "İşten Ayrılış Bildirgesi" talep ederse, fesih nedeni bu özel belgede görünmeye devam ediyor.

DANIŞTAY'IN İPTAL GEREKÇESİ: YARGISIZ İNFAZ VE KVKK

Söz konusu değişikliğin temelinde Danıştay’ın 14 Ekim 2024 tarihli kararı yatıyor. Danıştay, özellikle "Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık" kodunu inceleyerek şu tespitlerde bulundu:

Kodların işverenin tek taraflı iddiasına dayandığı, henüz yargı denetiminden geçmemiş iddiaların resmi kayıtlara işlendiği vurgulandı.

İşçinin fazla mesai ücreti hakları nelerdir?

Bu durumun kişinin çalışma hayatı üzerinde engelleyici etkiler doğurduğu belirtildi.

Düzenlemenin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Anayasal "çalışma hakkı" açısından hukuka aykırı olduğuna hükmedilerek iptaline karar verildi.