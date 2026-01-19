İşten çıkarma kodu için kritik değişiklik

İşten çıkarma kodu için kritik değişiklik
Yayınlanma:
e-Devlet üzerinden alınan ve işten çıkış nedenlerinin yer aldığı SGK belgelerinde köklü bir değişikliğe gidildi. Artık kritik bir önemde olan işten çıkış kodu görülmeyecek.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren, özellikle pandemi döneminde yasal olarak işten çıkarmak için sıksık kullanılan işten çıkarma kodları ile ilgili kritik bir değişikliğe gidildi.

Türkiye’nin işçi hakları karnesi ortaya saçıldı: En kötü 10 ülke arasındaTürkiye’nin işçi hakları karnesi ortaya saçıldı: En kötü 10 ülke arasında

e-Devlet üzerinden alınan "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi" belgesinde, işten çıkış nedenlerine ilişkin kodlar ve açıklamalar artık yer almıyor.

KURUM GÖREMİYOR

2025/05/14/mulakat.jpg

Çalışanlar kendi hizmet dökümlerini sorguladığında kodları görmeye devam ederken; işverenlere teslim edilen belgelerde bu bilgiler gizlenmiş durumda.

Eğer işveren işe giriş sürecinde işçiden doğrudan "İşten Ayrılış Bildirgesi" talep ederse, fesih nedeni bu özel belgede görünmeye devam ediyor.

DANIŞTAY'IN İPTAL GEREKÇESİ: YARGISIZ İNFAZ VE KVKK

2023/03/10/is-gorusmesi-1.jpg

Söz konusu değişikliğin temelinde Danıştay’ın 14 Ekim 2024 tarihli kararı yatıyor. Danıştay, özellikle "Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık" kodunu inceleyerek şu tespitlerde bulundu:

Kodların işverenin tek taraflı iddiasına dayandığı, henüz yargı denetiminden geçmemiş iddiaların resmi kayıtlara işlendiği vurgulandı.

İşçinin fazla mesai ücreti hakları nelerdir?İşçinin fazla mesai ücreti hakları nelerdir?

Bu durumun kişinin çalışma hayatı üzerinde engelleyici etkiler doğurduğu belirtildi.

Düzenlemenin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Anayasal "çalışma hakkı" açısından hukuka aykırı olduğuna hükmedilerek iptaline karar verildi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Ekonomi
Yeni bir konsept: Gizlilik için tasarlandı!
Yeni bir konsept: Gizlilik için tasarlandı!
Sahibi hapiste, yatı satışta: TMSF lüks yat için bu fiyatı istiyor
Sahibi hapiste, yatı satışta: TMSF lüks yat için bu fiyatı istiyor
Elektrikli otomobil tüketim verileri açıklandı: İlk 3 sıra belli oldu
Elektrikli otomobil tüketim verileri açıklandı: İlk 3 sıra belli oldu