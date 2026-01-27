İstanbul'da açlık endişesi baş gösterdi

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) yayımladığı "İstanbul Barometresi" Aralık 2025 sonuçları, megakentteki ekonomik krizin derinliğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, İstanbulluların yarısına yakını yeterli gıdaya ulaşma konusunda ciddi endişe taşırken, kredi kartı borçları ve geçim derdi yaşam tarzını kökten değiştirdi.

İstanbul Barometresi’nin 2025 yılı özet raporuna göre, kentin ana gündem maddesi yıl boyunca değişmeyerek ekonomi, yargı ve siyaset oldu.

ENAG açıkladı: Aralık ayı enflasyonu belli oldu

Özellikle gıda güvenliği ve borçluluk oranlarındaki artış, geçim baskısının en somut göstergeleri olarak kayda geçti.

GIDA GÜVENLİĞİNDE 'EYLÜL' ALARMI

Hanede yeterli gıdaya erişim kaygısı, 2025 yılının Eylül ayında zirve noktasına ulaştı. Yeterli gıdaya ulaşma konusunda endişe duyduğunu belirten İstanbulluların oranı yüzde 49,4 olarak ölçüldü. Bu oran içindeki dağılım ise şöyle şekillendi:

Sıklıkla endişe duyanlar: %17,9

Bazen endişe duyanlar: %13,3

Nadiren endişe duyanlar: %8,2

Yılın son aylarında bu kaygı kısmen gerilese de Kasım 2025 itibarıyla halen yüzde 45,1 gibi yüksek bir seviyede seyretmeye devam etti.

Gıdaya ulaşmada duyulan endişe

KREDİ KARTI BORÇLARINDA 'ASGARİ' SARMALI

İstanbulluların borç ödeme kapasitesi yılın son ayında ciddi bir daralma gösterdi. Kredi kartı borçlarını ödeyemeyen veya sadece alt sınırı karşılayabilenlerin sayısında rekor artış yaşandı.

Ödeme Durumu (Aralık 2025) Oran (%) Bir Önceki Ay (Kasım) Sadece asgari tutarı ödeyebilenler %35,4 %31,3 Hiç ödeme yapamayanlar %9,6 - Ödeme zorluğu yaşayan toplam kesim %45,0 -

SOSYAL YAŞAM 'EV'E HAPSOLDU

Dışarıda yeme-içme azaldı, market alışverişi arttı

Ekonomik baskılar, İstanbulluların tüketim ve eğlence alışkanlıklarını da kısıtladı. Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu tasarruf yapamadığını belirtirken, temel dışı harcamalarda büyük düşüş görüldü:

Dışarıda Yeme-İçme

Katılımcıların yüzde 63,4’ü son bir ayda dışarıda yeme içme alışkanlıklarının azaldığını belirtti.

Giyim Harcamaları

Katılımcıların yüzde 55,8’i giyim alışverişlerini azalttığını söyledi.

Yılbaşı Kutlamaları

2024 sonunda yılbaşını evde geçirenlerin oranı %91,8 iken, bu oran 2025 sonunda yüzde 93,1’e yükseldi. Katılımcıların %30,8’i ekonomik sebeplerle kutlama şeklinin değiştiğini ifade etti.