İŞ-KUR açıkladı: İş bulmak zorlaştı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2025 yılının tamamını ve Aralık ayını kapsayan istatistik bültenini kamuoyuyla paylaştı. Veriler, çalışma hayatında yaşanan durgunluğun boyutlarını ortaya koydu. Aralık ayında iş bulanların sayısı, bir önceki yılın aynı ayı ile kıyaslandığında yüzde 46,24 gibi radikal bir gerilemeyle 91 bin 992 kişiye düştü. İşe yerleştirilenlerin yüzde 60,8'ini erkekler oluştururken, kadınların oranı yüzde 39,2'de kaldı.

İSTİHDAMDA HİZMET VE İMALAT SÖKTÖRÜ ÖN PLANDA

2025 yılının genel toplamına bakıldığında, kurum aracılığıyla 1 milyon 478 bin 405 kişi bir işe yerleştirildi.

Bu süreçte yaklaşık 573 bin kadın ve 503 bin genç iş hayatına katılırken, yükseköğrenim mezunu olan 296 bin 926 kişi de istihdama dahil edildi.

Yıl boyunca en fazla işe yerleştirme faaliyeti imalat sanayinde yoğunlaşsa da, işe girişlerin niteliği dikkat çekti.

İŞVERENİN TALEBİ AZALIYOR

İşverenler tarafından İŞKUR’a bildirilen "açık iş" sayısında da gerileme yaşandı. 2025 yılı genelinde açık iş sayısı yüzde 5,1 oranında düşerek 2 milyon 435 bin 200 seviyesine indi. Sadece Aralık ayında işverenlerden alınan personel talebi 161 bin 60 olarak kayıtlara geçti. Bu taleplerin yüzde 98,6’sı özel sektörden gelirken, işverenlerin en çok personel aradığı alan yine imalat sektörü oldu.

EN ÇOK PERSONEL ARANAN MESLEK GRUPLARI

Piyasada en çok eleman aranan pozisyonlar, düşük katma değerli ve genellikle asgari ücret seviyesindeki hizmet sektörü işlerinden oluştu. İşte en çok talep edilen o meslekler:

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ: 84 bin 774

TURİZM VE OTELCİLİK ELEMANI: 79 bin 913

REYON GÖREVLİSİ: 59 bin 548

SERVİS ELEMANI (GARSON): 57 bin 304

GÜVENLİK GÖREVLİSİ: 50 bin 75

MARKET ELEMANI: 43 bin 547

SATIŞ ELEMANI / DANIŞMANI: 43 bin 316

KONFEKSİYON İŞÇİSİ: 38 bin 763

KAYITLI İŞSİZ SAYISI 2,3 MİLYONU AŞTI

Aralık ayı sonu itibarıyla İŞKUR sistemine kayıtlı olarak iş bekleyenlerin sayısı 2 milyon 331 bin 346 kişiye ulaştı. Kayıtlı iş arayanların yarısından fazlasını kadınlar oluştururken, 15-24 yaş grubundaki genç işsizlerin oranı yüzde 19,8 olarak gerçekleşti.