İngiltere'de yeni evlerde zorunlu hale geliyor!

İngiltere'de çatıların güneş panelleriyle donatılması zorunluluğu, ayrıntılarının 2026 yılının ilk çeyreğinde açıklanması beklenen yeni "Geleceğin Evleri ve Binaları Standardı" yönetmeliklerinin bir parçası olacak.

Hükümet, yeni konutların varsayılan olarak "yüksek enerji verimliliği seviyelerini" karşılaması ve güneş panelleriyle donatılması gerektiğini zaten doğruladı.

Amaç, konut sektöründe fotovoltaik sistemlerin kullanımını önemli ölçüde hızlandırmak ve hane halkı enerji maliyetlerini düşürmektir. Hükümet tahminlerine göre, bu politika 2030 yılına kadar İngiltere'de güneş panelli çatıya sahip ev sayısının üç katına çıkmasına yol açabilir.

Düzenleyici değişikliklerin yanı sıra, İngiliz hükümeti evlerde enerji verimliliği için 15 milyar sterlinlik bir yatırım programı başlattı. Sıcak Evler Programı'nın bir parçası olan bu program, güneş enerjisi sistemleri, enerji depolama bataryaları, ısı pompaları ve tadilat ve yalıtım gibi diğer önlemler için hibeler ve devlet garantili krediler içermektedir.

Birkaç alanda kaynak ayrılacak: düşük gelirli hanelere destek, tüketici kredileri, ısıtma kazanlarının yenilenmesi ve ısı pompalarının sübvansiyonu programının devamı, bölgesel ısıtma ağlarına yatırımlar, konut modernizasyon projeleri.

Plan kapsamında, 2030 yılına kadar 3 milyona kadar evin çatısına güneş paneli kurulması öngörülüyor. Önümüzdeki beş yılda, önceki 15 yıla kıyasla iki kat daha fazla çatı üstü güneş enerjisi sistemi kurulması bekleniyor.

2026 yılının ilerleyen aylarında yeni binalara güneş paneli takılması zorunluluğuyla bağlantılı olarak, finans sektörü ve tüketici örgütleriyle yapılan görüşmelerin ardından tüketicilerin düşük faizli kredilere erişimi konusunda daha fazla açıklama bekleniyor.

Düşük gelirli haneler için, programın hibe bileşeni, ücretsiz ve kişiye özel ev iyileştirmeleri sağlayacaktır. Bu, ortalama 9.000 ila 12.000 sterlin arasında bir maliyete sahip, tamamen finanse edilmiş bir güneş enerjisi sistemi ve batarya sistemini içerebilir.

Sektör kuruluşu Solar Energy UK, sıcak evler planını memnuniyetle karşıladı ve bunun güneş enerjisi ve batarya sektörlerinde büyümeyi teşvik edeceğini ve tüketicilerin enerji faturalarını düşüreceğini öngördü.

MCS CEO'su Gary Felgate de desteğini dile getirerek, devlet garantili düşük faizli kredilerin daha fazla hane için başlangıç ​​maliyetlerini azaltacağını vurguladı.