İngiliz kraliyet ailesini giydiren şirket iflasın eşiğinde

Samantha Cameron, çalışan kadınlar için şehir üniformaları tasarlamak amacıyla Cefinn'i kurdu ve markanın adı, çocuklarının isimlerinin baş harflerinden oluşuyordu: Ivan, Elven, Florence ve Nancy. Marka, hayranları arasında oyuncu Gillian Anderson ve sunucu Holly Willoughby'nin de bulunduğu hızla popülerlik kazandı.

54 yaşındaki Cameron, yaptığı resmi açıklamada kapanmanın nedenlerini açıkladı.

- Özellikle son zamanlarda güçlü satış sonuçları kaydettiğimiz için, bu kolay verdiğim bir karar değil. Ancak, toptan moda sektöründeki çalkantılar, sürekli maliyet baskıları ve uluslararası ticaret kısıtlamalarıyla boğuşan küçük bir şirket olarak, Cefinn'in istikrarlı ve kârlı bir konuma ulaşmak için gereken büyüme seviyesine ulaşabileceğinden emin olmam giderek zorlaşıyor, diye açıkladı. Kararın zor olduğunu ve ekibine "çok minnettar" olduğunu da sözlerine ekledi.

Markanın son mali tabloları, satışlarda yüzde beşlik bir düşüşle 4,2 milyon sterline gerilediğini, vergi öncesi zararın

Londra'daki iki mağaza, sonbahar ve kış koleksiyonları tükenene kadar açık kalacak ve 24 çalışana kıdem tazminatı ödenecek. Son olarak Samantha Cameron, müşterilerine sadakatleri için teşekkür ederek, "sürekli bir ilham kaynağı" olduklarını belirtti.