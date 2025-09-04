İndirimli Kurumlar Vergisi düzenlemesi yürürlükte

İndirimli Kurumlar Vergisi düzenlemesi yürürlükte
Yayınlanma:
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Kurumlar Vergisi'nde değişiklik öngören düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece, indirimli kurumlar vergisi uygulamasına yönelik usul ve esaslar netleştirilmiş oldu.

VERGİ İNDİRİMİ 10 DÖNEM BOYUNCA GEÇERLİ OLACAK

24 Temmuz tarihli Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliklere ilişkin ayrıntılar da Tebliğ’de açıklandı. Yeni düzenlemeye göre, verimli yatırımların teşvik edilmesi amacıyla indirimli kurumlar vergisi, kullanılmaya başlandığı ilk dönemden itibaren en fazla 10 hesap dönemi boyunca ve yüzde 60 oranında uygulanacak.

CUMHURBAŞKANINA YETKİ

Düzenleme ile Cumhurbaşkanına da bazı yetkiler tanındı. Buna göre Cumhurbaşkanı, iller ve ilçeleri sosyoekonomik gelişmişlik seviyelerine göre gruplandırarak yatırım bölgeleri için yüzde 50’yi aşmayacak şekilde yatırıma katkı oranı belirleyebilecek.

Ayrıca, yatırıma katkı tutarının yüzde 50’sini ve hak edilen tutarı aşmamak kaydıyla, indirim hakkının kullanılabileceği ilk hesap döneminden itibaren 4. dönemin sonuna kadar, işletmelerin diğer faaliyet kazançlarına da indirimli kurumlar vergisi uygulanmasını sağlayabilecek. Bu oranı sıfıra kadar indirme yetkisi de Cumhurbaşkanı’na verildi.

Yeni düzenleme, yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapan şirketlerin uygulama süreçlerine de açıklık getirdi. Kanun’un yayım tarihinden sonra alınan yatırım teşvik belgeleri için geçerli olacak usul ve esaslar çerçeveye bağlanarak, hem kamu hem de özel sektör açısından öngörülebilirlik sağlandı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

