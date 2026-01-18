İmparator geri dönüyor! 2026 onun yılı olacak

İmparator geri dönüyor! 2026 onun yılı olacak
Bu yıl, Alman marka için lansmanlar ve sunumlar açısından en yoğun yıllardan biri olacak.

2026'da Mercedes-Benz'den neler bekleyebiliriz ? Yenilenmiş S-Serisi hakkında detaylar zaten açıklandı ancak bu sadece başlangıç: önümüzdeki 12 ay içinde çok sayıda yeni model ve teknoloji göreceğiz. Alman şirketinin belirttiği gibi, bu yıl "... markanın tarihindeki en büyük ürün ve teknoloji sunum sürecini " getirecek .

mercedes-amg-s63-facelift-2026-e.jpg

En önemli ilk gösterimlerden biri , içten yanmalı motor içermeyen ilk C-Serisi'nin tanıtımı olup tam elektrifikasyona doğru atılan bir diğer adımı işaret etmektedir.

Yenilenmiş GLE ve GLS modelleri de 2026 yılının sonundan önce piyasaya sürülecek ve modernleştirilmiş bir görünüm ve teknolojiyle gelecekler. Mercedes ayrıca kompakt SUV segmentinde de bir ilke imza atacak; yeni nesil GLA, tamamen elektrikli bir versiyon ve önemli tasarım değişiklikleriyle piyasaya sürülecek.

mercedes-amg-gt-xx-record-a1920x1080.jpg

Mercedes-AMG GT XX

Elbette, gelişmeler sadece "temel" modellerle sınırlı değil. AMG bölümü , 2026 yılında AMG markasını taşıyan ilk tamamen elektrikli modelin tanıtılacağı önemli bir yıla hazırlanıyor. Daha önce etkileyici GT XX Concept ile gördüğümüz projenin , yıl içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor. Modelin ticari olarak satışa sunulmasının da yıl sonundan önce başlaması oldukça muhtemel. Aynı zamanda, aynı platform üzerinde bir AMG SUV modeli de geliştirilecek ve bu model 2027'de piyasaya sürülecek.

mercedes-benz-g-class-cabriolet-testing-b1920x1080.jpg

Son olarak, 2025 yılında G-Serisi'nin son derece başarılı lansmanının ardından, ikonik aile yeni bir üye kazanıyor: G-Serisi Cabriolet . İlk tanıtım videosu zaten yayınlandı ve üstü açık G-Serisi'nin önümüzdeki aylarda ortaya çıkması bekleniyor.

