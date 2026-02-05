İlk kez kadın başkan seçildi: TKYD'de koltuğa Nilgün Şimşek Ata oturdu

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği’nde (TKYD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine HSBC Portföy Yönetimi AŞ Genel Müdürü Nilgün Şimşek Ata getirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, TKYD Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan kararla gelecek seçimli olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter yeniden belirlendi. Buna göre, TKYD'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini HSBC Portföy Yönetimi AŞ Genel Müdürü Nilgün Şimşek Ata ve Genel Sekreterlik görevini Yapı Kredi Portföy Yönetimi AŞ Genel Müdürü Müge Peker devraldı.

İLK KEZ KADIN BAŞKAN SEÇİLDİ

Bu atamayla birlikte, TKYD’nin kuruluşundan bu yana ilk kez bir kadın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilmiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TKYD'nin yeni başkanı Ata, sermaye piyasalarının derinleşmesi, yatırımcı güveninin artması ve sürdürülebilir büyüme hedeflerinin gerçeğe dönüşmesinin güçlü bir portföy yönetimi sektörünün varlığıyla mümkün olabileceğini belirtti.

YÖNETİLEN PORTFÖY 12,2 TRİLYON LİRAYA ULAŞTI

Ata, Sermaye Piyasası Kurulunun 2015'te fon kuruculuğunu portföy yönetimi şirketlerine devretmesi ve Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nun (TEFAS) Takasbank tarafından devreye alınmasının sektör için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, "Yatırım fonlarına yatırımcı ilgisinin artması, fon çeşitliliğinin çoğalması, finansal okuryazarlığın gelişmesi ve TEFAS'ın etkin kullanılması sonucunda 2025 sonu itibarıyla yönetilen toplam portföy büyüklüğü 12,2 trilyon liraya ulaştı. Bu büyüklük, GSYH'ımızın yüzde 21,17'si civarında." değerlendirmesinde bulundu.

Ata, TKYD’nin önümüzdeki dönemde sermaye piyasalarını derinleştirmeye, yatırımcıyı koruyan uygulamaları güçlendirmeye ve uzun vadeli tasarrufları artırmaya odaklanacağını vurguladı. Sektörün gelişimine de değinen Ata, 2015 yılında 42 olan portföy yönetimi şirketi sayısının bugün 80’in üzerine çıktığını belirtti.

Ata, "Amacımız, sektörde faaliyet gösteren bütün kurumları TKYD çatısı altında toplayarak sektörün daha da güçlü temsilini sağlamaktır." dedi.