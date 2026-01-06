İktidar medyasının yazarı Cem Küçük: Seyyanen zam dışında hiçbir şey kurtarmaz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte; memur, memur emeklisi ve SGK-Bağkur emeklilerinin alacağı 6 aylık enflasyon farkı kesinleşti.

Ancak açıklanan oranlar, çarşı pazardaki gerçek enflasyonun altında kalınca milyonlarca emekli için geçim kavgası yeniden başladı.

En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı tartışılırken, ekranlarda dile getirilen "seyyanen zam" talepleri meselenin vahametini bir kez daha ortaya koydu.

HAYAT PAHALILIĞI KARŞISINDA MAAŞLAR ERİDİ

TGRT Haber canlı yayınında konuşan gazeteci Cem Küçük, emeklilerin içinde bulunduğu durumu rakamlarla özetleyerek dikkat çeken bir çıkış yaptı. Türkiye’deki emekli profilini ve yaşam koşullarını değerlendiren Küçük, mevcut zam oranlarının yetersizliğine vurgu yaptı. Küçük, şu ifadeleri kullandı:

Aralık Enflasyonu Açıklandı: En Düşük Emekli Aylığı Ne Kadar Olacak?

"Emekli konusunu burada 2024'te ben şahsım adına çok gündeme getirdim. Türkiye'de 16 milyon emekli var. 3 milyonu ekstra iş yapıyor. 13-14 milyon emekli çalışmıyor. Türkiye'de 50 yaş üzeri ortalama nüfusun %25'i oldu. Yani artık Türkiye'de 14-15 milyon insan yani 60 yaş üstü yaşlı kategorisinde. Bayağı da artıyor her sene bu. Şimdi çalışan memurların durumu görece olarak bak tekrar ediyorum görece iyi. Karı koca Anadolu'da bir memur çalışıyorsa memursa iyi. Ama tek başına bir memur İstanbul'da kirada da oturuyorsa isterse 100.000 lira da olsa çok zorlanır."

EMEKLİ VE ÇALIŞAN ARASINDAKİ UÇURUM BÜYÜYOR

Maaş kalemleri arasındaki dengesizliğe değinen Küçük, özellikle yüksek öğrenimli ve zorlu meslek gruplarının emeklilik döneminde büyük bir gelir kaybı yaşadığına işaret etti. Profesör, doktor ve polis maaşları üzerinden örnekler veren Küçük, "Bakın profesör maaşı, 135.000 TL olmuş maaş çok düşük, profesör dediğinin maaş 200.000 TL filan olur. Doktor, öğretmen 100.000 lira hani.... Tamam onların gene durumu görece iyi. Ama emeklinin durumu memur emeklisi de bizim gibi normal emekliler de işte en düşük memur emeklisinin maaşı 28.000 TL olmuş. Bir polis 35 - 37 bin TL oldu ya. Polis şu an 82.000 TL olmuş maaşı polisin, başkomiserin 89.000 TL olmuş. Emekli olsa 40.000 TL alamıyor şu an" dedi.

ANADOLU’DA BİLE GEÇİNMEK ARTIK HAYAL

Geçmiş yıllara oranla alım gücünün ciddi şekilde düştüğünü ve artık "asgari yaşam" sınırının bile aşıldığını belirten Küçük, çözümün sadece seyyanen zam olduğunu savundu:

"Yani şimdi bunun hakikaten iyileştirilmesi lazım. Artık Anadolu'da emekli maaşıyla iki kişi kira vermese de geçinemez. Yani ben şimdi gitsem eşimle Zonguldak'ta karı koca bir tane maaş hatta iki tane maaş kira verme çok zorlanırsın. 30.000 TL al Zonguldak'ta kira verme geçinemezsin. 50.000 - 60.000 biraz daha idare eder, ya bu da asgari yaşam. Dolayısıyla bu şartlar insani şartlarda değil artık. Bak 2023'e kadar böyle bir sorun yoktu. Yani hayat pahalılığı gene vardı ama hükümet müdahale etti. Emekli maaşı ve benzeri."