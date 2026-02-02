Hindistan Avrupa otomobillerine kapıları açtı ama anahtarı vermedi!

Hindistan, yerli otomotiv endüstrisini koruma politikasında büyük bir değişikliğe hazırlanıyor. On yıllarca süren yüksek gümrük vergilerinin ardından, Avrupa Birliği'nde üretilen otomobillere uygulanan gümrük vergileri yüzde 110'dan yüzde 40'a düşebilir.

Avrupa markalarının mevcut pazar payı yüzde dörtten az olduğundan, bu anlaşma gelecekteki büyümeleri için özellikle önemli.

Hindistan ve AB arasında önerilen ticaret anlaşmasına göre, geleneksel (SUS) motorlu araçlar için yılda 200.000 adede kadar otomobile indirimli gümrük vergisi uygulanacak ve önümüzdeki yıllarda bu vergilerin %10'a kadar daha da düşürülmesi planlanıyor.

Ancak, Mahindra ve Tata gibi yerli üreticileri korumak amacıyla, Avrupa'dan gelen elektrikli otomobiller ilk beş yıl boyunca bu düzenlemeden muaf tutulacak .

Bu avantajlar yalnızca 15.000 eurodan daha pahalı araçlar için geçerli olacak ; bu da öncelikle pazarın uygun fiyatlı segmentine hakim olan yerli markaların, özellikle Maruti Suzuki'nin , seri üretim modellerini doğrudan koruyacak .

Anlaşma henüz müzakere aşamasında ve detayları kesinleşmemiş olsa da, AB üreticilerinin Hindistan'da büyük bir fırsat gördüğü açıkça ortada .

Bu elektrikli araçta kamera, sensörler ve dijital gösterge paneli bulunuyor ve fiyatı 2.000 eurodan daha düşük!

Hindistan şu anda yılda yaklaşık 4,4 milyon araç satışı ile dünyanın üçüncü büyük yeni otomobil pazarı konumunda ve tahminler, bu rakamın 2030 yılına kadar altı milyona çıkabileceğini gösteriyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

