Hindistan Avrupa otomobillerine kapıları açtı ama anahtarı vermedi!

Avrupa markalarının mevcut pazar payı yüzde dörtten az olduğundan, bu anlaşma gelecekteki büyümeleri için özellikle önemli.

Hindistan ve AB arasında önerilen ticaret anlaşmasına göre, geleneksel (SUS) motorlu araçlar için yılda 200.000 adede kadar otomobile indirimli gümrük vergisi uygulanacak ve önümüzdeki yıllarda bu vergilerin %10'a kadar daha da düşürülmesi planlanıyor.

Ancak, Mahindra ve Tata gibi yerli üreticileri korumak amacıyla, Avrupa'dan gelen elektrikli otomobiller ilk beş yıl boyunca bu düzenlemeden muaf tutulacak .

Hindistan Avrupa otomobillerine uygulanan gümrük vergilerini düşürdü ancak herkese kapıyı açmadı.

Bu avantajlar yalnızca 15.000 eurodan daha pahalı araçlar için geçerli olacak ; bu da öncelikle pazarın uygun fiyatlı segmentine hakim olan yerli markaların, özellikle Maruti Suzuki'nin , seri üretim modellerini doğrudan koruyacak .

Anlaşma henüz müzakere aşamasında ve detayları kesinleşmemiş olsa da, AB üreticilerinin Hindistan'da büyük bir fırsat gördüğü açıkça ortada .

Hindistan şu anda yılda yaklaşık 4,4 milyon araç satışı ile dünyanın üçüncü büyük yeni otomobil pazarı konumunda ve tahminler, bu rakamın 2030 yılına kadar altı milyona çıkabileceğini gösteriyor.

