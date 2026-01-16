Her saniyede bir araba satıldı! Hangi ülke rekorunu kırdı?

Çin, art arda on yedi yıldır zirvedeki yerini koruyarak dünyanın en büyük otomobil pazarı olarak ortaya çıktı.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre , Çin 2025 yılında sadece diğer tüm ülkelerden daha fazla otomobil üretmek ve satmakla kalmadı, aynı zamanda tüm tahminleri de aştı.

Toplam üretim 34,53 milyon adede (+%10,4) ulaşırken, satışlar 34,4 milyon adede (+%9,4) yükseldi. Yukarıdaki rakamlar yaklaşık olarak her saniyede bir otomobile denk geliyor.

Ancak bu raporun en etkileyici yönü üretim miktarı değil, benzin kullanımının aşamalı olarak azaltılma hızıdır. Elektrikli, şarj edilebilir hibrit ve uzun menzilli elektrikli otomobilleri içeren yeni enerji araçları, bu yıl bir önceki yıla göre %28,2'lik bir artış gösterdi. Çin, 11 yıldır üst üste elektrikli mobilitede birinci sırada yer alıyor ve kimse ona yetişemiyor.

Geçtiğimiz yılın ocak ve aralık ayları arasında toplam 11,49 milyon adet yeni enerji aracı satıldı ve bu da pazarın %47,9'unu oluşturdu. Bu, 2025 yılında Çin'de satılan tüm yeni otomobillerin neredeyse yarısının şarj edilebilir elektrikli araç olacağı anlamına geliyor.

İhracat %21,1 artarak ilk kez 7 milyon araç sınırını aştı ve artık Japonya'ya her zamankinden daha fazla otomobil gönderiyor.

Sadece bir yılda, elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil ihracatı iki katına çıkarak 2,61 milyon adede ulaştı; bu da Çin'in sadece ucuz otomobil üretmediğini, aksine dünyanın tam olarak talep ettiği şeyi ürettiğini ve dahası, Avrupa'nın ulaşamayacağı bir hızda teslim ettiğini açıkça gösteriyor.﻿

Bu başarının ardındaki temel faktörlere bakıldığında, Chery 1,34 milyon otomobil ihracatıyla Çin'in en büyük ihracatçısı olmaya devam ediyor.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği, 2026 yılı için 19 milyon adetlik satış hedefi belirledi. Bu hedefle birlikte, elektrikli araçların pazar payının %54'ün üzerine çıkması ve toplam satışların 35 milyonu aşması bekleniyor.