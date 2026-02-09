Hazine 106 milyar borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki tahvil ihalesi düzenledi. İhaleler öncesinde gerçekleştirilen 51,9 milyar TL’lik rekabetçi olmayan teklif (ROT) satışlarının üzerine, ihale sürecinde 53 milyar 965,1 milyon TL’lik net satış yapıldı. Hazine bu işlemlerle, 4 ve 5 yıl vadeli borçlanma araçlarını yeniden ihraç ederek finansman ihtiyacını karşıladı.

Hazine, 11 Şubat 2026 valörlü ihalelerde TLREF'e endeksli ve sabit kuponlu olmak üzere iki farklı enstrüman kullandı.

Piyasanın ihalelere gösterdiği toplam ilginin yüksekliği dikkat çekti.

TLREF'E ENDEKSLİ TAHVİL İHALESİ

Hazine’nin ilk ihalesi, 1.428 gün vadeli ve Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı’na (TLREF) endeksli tahvil ihracıydı.

Teklif Tutarı: İhaleye toplam 56 milyar 562 milyon TL tutarında teklif geldi.

Net Satış: Hazine bu ihalede 32 milyar 496 milyon TL net satış gerçekleştirdi.

Faiz Oranları: İhalede ortalama dönemsel bileşik faiz %18,55 olarak belirlendi.

Geri Ödeme: 6 ayda bir kupon ödemeli bu tahvilin geri ödeme tarihi 9 Ocak 2030 olarak açıklandı.

SABİT KUPONLU TAHVİL İHALESİ

İkinci ihalede ise 1.694 gün vadeli, 6 ayda bir %16,00 kupon ödemeli sabit kuponlu tahvil yeniden satışa sunuldu.

Teklif ve Satış: 31 milyar 945,1 milyon TL teklifin geldiği bu ihalede, 21 milyar 469,1 milyon TL net satış yapıldı.

Faiz Oranları: İhalede ortalama bileşik faiz %32,86, basit faiz ise %30,53 seviyesinde gerçekleşti.

Vade: Bu tahvilin geri ödeme tarihi 2 Ekim 2030 olarak belirlendi.