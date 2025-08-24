Hasat sonrası çuval çuval topladılar: Kaldırımlarda kurutuyorlar

Hasat sonrası çuval çuval topladılar: Kaldırımlarda kurutuyorlar
Yayınlanma:
Karadeniz’in başlıca geçim kaynaklarından fındık, yeni sezonda hasadın tamamlanmasının ardından üreticiler tarafından Karadeniz Sahil Yolu boyunca kaldırımlara serilerek kurutuluyor.

Trabzon'da hasat sonrası çuvallarla topladıkları ürünlerini kurutmak zorunda olan bazı üreticiler, düz bir zemin arayışına Karadeniz Sahil Yolu'ndaki kaldırımlarda çözüm buldu.

Yaş olarak toplanan fındığı zaman geçmeden kurutulması için kaldırımlara seren ve kurdukları çadırlarda bekleyişe başlayan üreticiler, ürünün zarar görmemesi için zaman zaman tırmık ve küreklerle havalandırma işlemi yapıyor.

findik.jpg

Yomra ilçesinde yaşayan Hüseyin Paslı, kurutma işlemini biran önce tamamlayıp diğer bahçe işleriyle ilgilenmeyi planladığını söyledi.

Fındık kurutma mesaisinde diğer üreticilerle işbirliği içerisinde çalıştıklarını ifade eden Paslı, "Arkadaşlarla idare ediyoruz. Ben onun ürünlerini gözetliyorum, o benimkileri gözetliyor. Ben aşağı gelirken o yukarı çıkıyor, o yukarı çıkacakken ben aşağı iniyorum." diye konuştu.

findik1.jpg

"BAŞKA ÇAREMİZ YOK"

Arsin sahil şeridindeki kaldırıma ürünlerini kurutmak için getiren Hakan Gürsoy ise hava şartları nedeniyle burayı tercih ettiklerini belirterek, "Köylerde yağmur yağdığı ve serecek yerimiz olmadığı için fındığı kurutmak için bir ya da iki haftalığına sahile getiriyoruz. Başka çaremiz yok, mecburen kaldırımlarda kurutmak zorunda kalıyoruz" ifadesini kullandı.

findik3.jpg

Fındığını hem kurutmak hem de satışını yapmak için sahil şeridine geldiğini anlatan Kamil Şebelek de yağmur olmaması halinde ürünlerini 1 hafta içerisinde kurutabileceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak:AA

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Ekonomi
İhya işlemlerin nelere dikkat edilmeli? SGK uzmanı açıkladı
İhya işlemlerin nelere dikkat edilmeli? SGK uzmanı açıkladı
Gümüş yükselişte, altın geride! Piyasada hangi trendler öne çıkıyor?
Gümüş yükselişte, altın geride! Piyasada hangi trendler öne çıkıyor?
63 aydır durmadı: Gıda fiyatlarında yıllık artış açıklandı
63 aydır durmadı: Gıda fiyatlarında yıllık artış açıklandı