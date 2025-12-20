Güvercine bile haciz geldi! Ekonomi alarmda iflaslar zirvede!

Ekonomik kriz kıskacında finansman sorunu yaşayan işletmeler iflas yoluna girerken, gelinen noktayı CHP'li Fethi Güler ortaya koydu.

Ekonomik krizin faturası 2025'te daha da ağırlaştı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, piyasaların röntgenini çektiği açıklamasında korkunç tabloyu gözler önüne serdi.

Fethi Gürer, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye ekonomisinin 2025 yılı bilançosunun "iflas ve haciz" olduğunu belgeledi. Sanayici de dahil milyonların borç batağında olduğunu belirten Gürer, özellikle finansmana erişimin durma noktasına gelmesinin işletmeleri uçuruma sürüklediğini vurguladı.

"GÜVERCİNE BİLE HACİZ GELDİ"

Gürer'in paylaştığı verilere göre, borçlarını ödeyemeyenlerin varlıklarına uygulanan haciz işlemleri trajikomik bir hal aldı. Traktör, arazi ve fabrikaların yanı sıra; buğday, inek, keçi, koyun ve hatta güvercinlere dahi haciz işlemi uygulandığı ortaya çıktı.

Tekstil sektöründeki daralmaya da dikkat çeken Gürer, fabrikaların kapısına kilit vurulduğunu, işçilerin ise ya zorunlu izne çıkarıldığını ya da işsizler ordusuna katıldığını belirtti.

RAKAMLAR KORKUTUYOR: DOSYA SAYISI PATLADI

İcra dairelerindeki yoğunluk ise krizin derinliğini kanıtlar nitelikte. 1 Ocak – 12 Aralık tarihleri arasında UYAP üzerinden gelen yeni dosya sayısı, geçen yıla göre yüzde 13,7 artarak 10 milyon 80 bine yükseldi. Toplamda bekleyen (derdest) dosya sayısı ise 24 milyon 529 bine ulaştı.

Bankalara olan borçlarda da patlama yaşandı. Bireysel kredi ve kredi kartı borçları yüzünden takibe düşen tutar, 2024 sonuna göre 122 milyar lira (yüzde 109,3) artış gösterdi.

KONKORDATO YAĞMURU: 2025'TE ZİRVE YAPTI

Şirketlerin ayakta kalma mücadelesi verilerle de doğrulandı. 2023 yılında 401 olan konkordato sayısı, 2024'te bin 390'a, 2025'te ise 2 bin 528'e fırladı. Konkordato kararlarında ise toplam sayı 5 bin 594'ü buldu.

Gürer durumu şu sözlerle özetledi: "Finansmana erişemeyen, borcunu yapılandıramayan işletmeler ya konkordatoya başvuruyor ya da iflasa sürükleniyor."

YERLİ MALI YABANCIYA GİDİYOR

Krizin bir diğer boyutu ise yerli sermayenin el değiştirmesi oldu. Sadece Aralık ayında 9 fabrikanın icra yoluyla satışa çıktığını belirten Gürer, ünlü Türk markalarının yabancıların eline geçtiğini ifade etti.

CHP'li vekil uyarısını şöyle tamamladı: "Ünlü Türk şirketler el değiştirmesi Türk marka imajının dünyada var oluş sürecini de olumsuz etkilemektedir. Tarım ve sanayi birlikte sorunlu sürece neden olur."

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

