Güne zamla uyandık! Herkes uyurken motorinde fiyatlar değişti

Yayınlanma:
Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmayla, motorin fiyatları da zamlandı. Herkes uyurken motorinin litre fiyatına 1 lira 8 kuruş zam yapıldı.

Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve ABD’nin Venezuela hamlesiyle ham petrol maliyetlerinde düşüş yaşanmasına rağmen, Türkiye’de döviz kuru ve vergi artışları bu tabloyu tersine çevrilmeye devam ediyor. Enerji maliyetlerindeki dünya genelindeki düşüşe rağmen, Türkiye’de pompa fiyatlarına yine zam geldi.

HERKES UYURKEN MOTORİNE 1 LİRALIK ZAM GELDİ

10 Ocak Cumartesi günü motorin fiyatlarına yansıyan 80 kuruşluk indirimin sevinci kısa sürdü. Motorinin litre fiyatına 1 lira 8 kuruş zam yapıldı. İstanbul'da 1 litre motorinin fiyatı 54 lira 80 kuruşa, İzmir'de 56 lira 10 kuruşa, Ankara'da 55 lira 90 kuruşa satılıyor.

İSTANBUL ANKARA VE İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR OLDU?

İSTANBUL
Benzin: 53.12 TL
Motorin: 53.57 TL
LPG: 30.89 TL

ANKARA
Benzin: 54.00 TL
Motorin: 54.71 TL
LPG: 30.90 TL

İZMİR
Benzin: 54.33 TL
Motorin: 54.98 TL
LPG: 30.85 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

