Gümüşte dev sıçrama bekleniyor

Altın fiyatlarındaki rekor koşusu sürerken, küresel bankacılık devi HSBC’den gümüş piyasasını sarsacak bir hamle geldi. Banka, gümüşün hem güvenli liman talebi hem de arz-talep dengesindeki açıklar nedeniyle altın kadar parlayacağını öngörerek fiyat tahminlerinde devasa bir artışa gitti.

Küresel finansın devlerinden HSBC, gümüş piyasasına yönelik beklentilerini yukarı yönlü revize ederek yatırımcıların dikkatini yeniden bu değerli metale çekti. Banka, özellikle küresel belirsizliklerin arttığı bu dönemde gümüşün potansiyeline olan güvenini artırırken, yayınladığı analizde fiyatlarda ciddi bir sıçrama beklediğini duyurdu.

TAHMİNLER NEREDEYSE İKİYE KATLANDI

Banka, 2026 ve 2027 yılları için daha önce açıkladığı rakamları önemli ölçüde güncelledi. İşte HSBC'nin gümüş için paylaştığı yeni fiyat hedefleri:



Dönem Eski Tahmin (Ons/$) Yeni Tahmin (Ons/$) Artış Oranı (%) 2026 Yılı Ortalama 44,50 $ 68,25 $ %53,3 2027 Yılı Ortalama 40,00 $ 57,00 $ %42,5

HSBC analistleri, gümüşte neden bu kadar sert bir yükseliş beklediklerini üç ana başlıkta özetliyor:

Zayıflayan ABD Doları: Doların küresel piyasalardaki değer kaybı, gümüş fiyatlarını doğrudan yukarı iten bir kaldıraç görevi görüyor.

Arz-Talep Açığı: Gümüş piyasasında üretim ve talep dengesinde oluşan hafif açıklar, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

Altın Momentumu ve Güvenli Liman: Gümüş, altın fiyatlarındaki güçlü seyirden ve küresel belirsizliklerin tetiklediği "güvenli liman" arayışından büyük destek alıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMAYABİLİR UYARISI

Banka, iyimser tahminlerine rağmen yatırımcıları uyarmaktan da geri durmadı. Gümüş fiyatlarında oynaklığın (volatilite) sürebileceği uyarısında bulunan HSBC, mevcut fiyat seviyelerinin zaman zaman "sürdürülebilir olmayan" hareketler gösterebileceği ve dalgalanmaların yatırımcılar açısından risk oluşturmaya devam ettiği konusunda ikazda bulundu.