Gümüş gram fiyatı kritik eşiği aştı

Yayınlanma:
Küresel piyasalarda jeopolitik krizler tırmanırken gümüş fiyatları 100 dolar barajını yıktı geçti.

Küresel piyasalarda jeopolitik krizler tırmanırken gümüş fiyatları 100 dolar barajını yıktı geçti. Haftanın ilk işlem gününde rekor tazeleyen gümüş, birikimini korumaya çalışan milyonlar için 'beyaz metal'in de ulaşılamaz bir noktaya evrildiğini kanıtladı.

2026 yılına fırtına gibi başlayan gümüş, haftalık açılışta ons bazında aldığı destekle yükseliş trendini perçinledi. Altına göre daha mütevazı bütçelerle yatırım yapmak isteyenlerin ilk tercihi olan gümüş, küresel piyasalardaki güvenli liman arayışıyla yeni zirvelere ulaştı. Özellikle teknoloji ve yenilenebilir enerji sektörlerinden gelen yoğun talep, gümüşün fiziksel piyasada değerini koruyan ana unsurlar arasında yer alıyor.

GÜMÜŞ NE KADAR OLDU?

Serbest piyasa ve dijital bankacılık verilerine göre oluşan güncel rakamlar şu şekildedir:

Gram Gümüş: 153, 05 TL

Ons gümüş: 31,10 gram altın

JEOPOLİTİK KRİZLER REKORU TETİKLEDİ

Gümüşün ons bazında 100 doları devirmesinde küresel siyasetteki gerilimler başrolü oynuyor.

İran’daki iç protestolar, ABD’nin Venezuela operasyonu ve Trump yönetiminin Avrupa’ya yönelik Grönland baskısı, piyasaları adeta ateşe attı. Geçtiğimiz haftaya 89,71 dolardan başlayan ons gümüş, haftayı 99,23 dolarda kapattıktan sonra bugün 100 dolar eşiğini resmen geride bıraktı.

FİZİKSEL TALEP VE ENDÜSTRİYEL BASKI

Piyasa temsilcileri, gümüşteki bu agresif yükselişin sadece bir yatırım tercihi olmadığını, endüstriyel talebin de fiyatları yukarı ittiğini belirtiyor. Hem ziynet hem de yatırım aracı olarak gümüşü radarında tutan yurttaşlar için fiyatlar kritik eşiklere dayanmış durumda.

Gümüş gram fiyatının dolar bazında yüzde 4,29 değer kazanması, iç piyasadaki baskıyı daha da artırıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

