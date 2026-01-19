Gümüş gibi yükseldi: Gözler bu metalde!

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı satın alma planı piyasalar üzerinde fırtına etkisi yaratıyor.

Altın yükselirken emtia piyasalarında sert yükselişlere neden oldu. Londra Metal Borsası'nda (LME) kaydedilen verilere göre bakır fiyatları ton başına 12 bin 965 dolara çıkarak %1,3 değer kazandı.

NEDEN YÜKSELDİ?

Trump, Grönland planına karşı çıkan Almanya ve Birleşik Krallık dahil 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Bu adım dolar üzerinde baskı oluştururken yatırımcıyı emtiaya yöneltti.

Çin'in ekonomik büyüme hedefini tutturması ve yatırımcıların paranın değer kaybına karşı korunma amacıyla (debasement trade) metale yönelmesi fiyatları destekledi

ARZ SIKINTISI

Son beş aydır ralli sürecinde olan bakırda, ciddi bir arz sıkıntısı yaşanıyor. Ayrıca yapay zeka sektörü için gereken yoğun kablolama ve yenilenebilir enerji yatırımları talebi zirveye taşıyor.