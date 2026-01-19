Gümüş gibi yükseldi: Gözler bu metalde!

Gümüş gibi yükseldi: Gözler bu metalde!
Yayınlanma:
Donald Trump’ın Grönland’ı satın alma planı ile yükselen diplomatik gerilim, emtia piyasalarında sert yükselişlere neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı satın alma planı piyasalar üzerinde fırtına etkisi yaratıyor.

Altın yükselirken emtia piyasalarında sert yükselişlere neden oldu. Londra Metal Borsası'nda (LME) kaydedilen verilere göre bakır fiyatları ton başına 12 bin 965 dolara çıkarak %1,3 değer kazandı.

NEDEN YÜKSELDİ?

Trump, Grönland planına karşı çıkan Almanya ve Birleşik Krallık dahil 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Bu adım dolar üzerinde baskı oluştururken yatırımcıyı emtiaya yöneltti.

Çin'in ekonomik büyüme hedefini tutturması ve yatırımcıların paranın değer kaybına karşı korunma amacıyla (debasement trade) metale yönelmesi fiyatları destekledi

ARZ SIKINTISI

2025/07/07/cabbf2a7-b32e-434a-99a7-3185d948a76c-emtia.jpg

Son beş aydır ralli sürecinde olan bakırda, ciddi bir arz sıkıntısı yaşanıyor. Ayrıca yapay zeka sektörü için gereken yoğun kablolama ve yenilenebilir enerji yatırımları talebi zirveye taşıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Ekonomi
Yeni bir konsept: Gizlilik için tasarlandı!
Yeni bir konsept: Gizlilik için tasarlandı!
Sahibi hapiste, yatı satışta: TMSF lüks yat için bu fiyatı istiyor
Sahibi hapiste, yatı satışta: TMSF lüks yat için bu fiyatı istiyor
Elektrikli otomobil tüketim verileri açıklandı: İlk 3 sıra belli oldu
Elektrikli otomobil tüketim verileri açıklandı: İlk 3 sıra belli oldu