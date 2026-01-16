Nadir mineraller için mücadele daha yeni başlıyor! Bunlar 21. yüzyılın yeni mineraller zengini devletleri

Küresel ısınma nedeniyle Arktik bölgesinin açılmasıyla Grönland kritik bir cephe haline geldi. Donald Trump'ın ABD'nin adayı Danimarka'dan satın alma veya hatta zorla ele geçirme olasılığını açıkça değerlendirmesi de önemini daha da vurguluyor. Ancak Grönland sadece bir geçiş noktası gibi görünüyor; asıl amaç nadir metaller elde etmek.

İklim krizi, Grönland'ın buz örtüsünü hızla küçültüyor, yeni deniz yolları açıyor ve değerli doğal kaynakları ortaya çıkarıyor. Ancak paradoks şu ki, bu ada rezervlerine rağmen, ABD genel olarak nispeten az sayıda nadir toprak mineraline sahip olacaktır.

KRİTİK MİNERALLER İÇİN YARIŞ

Grönland, kritik mineraller için küresel yarışta da son derece önemli bir rol oynamaktadır. Elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji kaynakları için hayati önem taşıyan metallerin devasa yataklarına sahiptir. Ada, ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun yaklaşık 1,5 milyon ton olarak tahmin ettiği nadir toprak elementleri rezervleri açısından dünyada sekizinci sırada yer almaktadır.

Grönland'da, Kvanefjeld ve Tanbreez bölgelerinde bu minerallerin bilinen en büyük iki yatağı da bulunmaktadır ve yabancı yatırımcıların bu yataklara olan ilgisi hızla artmaktadır.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'ne göre, Çinli şirket Shenghe Resources, %12,5'lik payıyla Kvanefjeld projesinin en büyük bireysel hissedarıdır.

GRÖNLAND SADECE TRUMP'IN DURAĞI!

Grönland'ın dünyanın en büyük nadir toprak metalleri rezervlerinden birine sahip olduğuna inanılıyor , ancak arazinin erişilemezliği nedeniyle henüz işletmeye başlanmadı. Adanın topraklarının sadece yaklaşık yüzde 20'si buzsuzken, büyük bölümlerine yıl boyunca erişilemiyor.

Ancak, yeni deniz yollarında olduğu gibi, küresel ısınma bu hesaplamayı da değiştirmeye başlıyor. Buz örtüsünün geri çekilmesi, giderek daha fazla yeni mineral zenginliğini ortaya çıkarıyor ve hızla değişen bir dünyada Grönland'ın stratejik ve ekonomik önemini daha da artırıyor.

NADİR METALLER NELERDİR?

Günümüzde neredeyse her modern cihazda bulunuyorlar: nadir toprak metalleri veya nadir toprak elementleri . Bu terimin ardında itriyum, seryum veya öropiyum gibi 17 metal gizlidir. Cep telefonları, LED lambalar veya kameralar gibi modern teknoloji ürünlerine dahil ediliyorlar. Ayrıca bunlardan kalıcı mıknatıslar ; bunlar küçük ve hafif olmalarına rağmen güçlü manyetik özelliklere sahip mıknatıslardır.

Üretildikten sonra özelliklerini on yıllarca korurlar.

Bu nedenle nadir metaller, rüzgar türbinleri veya elektrikli otomobillerin yapımında vazgeçilmezdir. Ayrıca askeri sanayide, örneğin savaş uçakları, denizaltılar, lazer silahları ve savunma teknolojisi üretiminde de kullanılırlar. Ticaret ve savunma açısından stratejik önemleri, bu metalleri son derece değerli kılmaktadır.

Nadir metaller altından daha değerlidir?

Özellikle iki elemente talep yüksek: neodimyum ve praseodimyum; bunlar kalıcı mıknatısların üretiminde en önemli iki elementtir. Şu anda piyasa fiyatları kilogram başına yaklaşık 55 euro civarındadır. Terbiyum ise daha da değerlidir; bir kilogramı 850 euroya kadar çıkabilir.

BU ÜLKELER HANGİLERİ?

Ülkelere göre tahmini nadir toprak elementi rezervleri

(milyon ton cinsinden)

Periyodik tabloya göre bunlar: skandiyum, itriyum, lantan, seryum, praseodimyum, neodimyum, prometyum, samaryum, evropiyum, gadolinyum, terbiyum, disprosyum, holmiyum, erbiyum, tülyum, iterbiyum ve lutetyum.

Kaynak: ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), 2025 yılı tahminleri

NADİR MİNERALLER YENİ BİR SİLAHA DÖNÜŞTÜ

Nadir mineraller, çoğu insanın adını bile duymamış olmasına rağmen, günümüz modern teknolojisinin temelini oluşturmaktadır. Elektrikli araçlardaki mıknatıslar, rüzgar türbinleri, akıllı telefonlar, gelişmiş askeri sistemler, savaş uçakları ve çip üretim araçları gibi gelişmiş sistemlere güç sağlarlar.

Çin şu anda dünyanın nadir mineral cevheri üretiminin yaklaşık %60-70'ine ve işleme kapasitesinin neredeyse %90'ına sahip.

Nadir bulunan metallerin büyük bir kısmı Çin'in kuzeyindeki Bayan Obo madeninden çıkarılıyor.

Bu maden büyük jeopolitik öneme sahip. Avustralya ve Grönland'daki ikinci en büyük nadir metal yataklarından çok daha büyük. Ve içinde kalıcı mıknatısların üretimi için önemli olan tüm elementleri bulabilirsiniz.

ÇİN'İN NADİR ÜLKELER ÜZERİNDEKİ TEKELİ

Topraktan çıkarıldıktan sonra karmaşık bir süreç başlar: Nadir metaller, daha ileri işleme için hazırlanmaları amacıyla son derece uzmanlaşmış bir işlemle ayrıştırılır ve saflaştırılır. Bu süreç de ağırlıklı olarak Çin'de gerçekleşir. Bu nedenle, yalnızca nadir metallerin değil, aynı zamanda dünyadaki kalıcı mıknatısların da büyük bir kısmını Çin tedarik etmektedir.

DÜNYADA NADİR METALLERİN ÜRETİMİ

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun 2025 Mineral Emtia Özetleri raporundaki son verilere göre, nadir toprak elementlerinin küresel üretimi 2024 yılında güçlü büyümesini sürdürerek yaklaşık 390.000 tona ulaştı.

Bu metaller, enerji dönüşümünde, elektrikli araç endüstrisinde ve büyük güçlerin jeopolitik ilişkilerinde kilit kaynaklardan biri haline geliyor.

Çin, 2024 yılında yaklaşık 270.000 ton nadir toprak elementi üretimiyle küresel pazarda baskın konumunu koruyor.

Üretim yapılmayan ancak muazzam rezervlere sahip Grönland.

Grönland'da henüz aktif bir üretim olmamasına rağmen, yaklaşık 1,5 milyon tonluk tahmini rezervler, bu Arktik adasını pazardaki önemli potansiyel oyuncular arasına yerleştiriyor.

Bu durum, buzların erimesi nedeniyle Arktik bölgesinin açıldığı bir dönemde, bölgenin jeopolitik önemini daha da artırmaktadır.

ABD yerli üretimi artırıyor ancak ithalata bağımlılığı devam ediyor.

2024 yılında Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık 45.000 ton nadir toprak elementi üretti ve bunların değerinin 260 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Yerli üretim artış gösterse de, ABD ihtiyaçlarının yaklaşık yüzde 80'ini başta Çin, Malezya ve Japonya olmak üzere ithalata bağımlı olarak karşılıyor.

Bu da demek oluyor ki, Grönland'ın rezervleri olsa bile, yine de geride kalacaklardı.

Örneğin Myanmar, Çin'den sonra dünyanın en büyük nadir toprak elementleri üreticilerinden biridir , ancak uzun vadeli teyit edilmiş rezervleri bulunmamaktadır.

NADİR METALLERİN ÖNEMİ NEDEN BÜYÜK?

Nadir metallerin en büyük tüketimi katalizörlerin, kalıcı mıknatısların, seramiklerin, camın ve metalürjik alaşımların üretimiyle ilgilidir.

Özellikle elektrikli araçlar, rüzgar enerjisi santralleri ve bataryalar için büyük önem taşıyorlar; bu da stratejik bir kaynak olarak giderek daha fazla görülmelerinin nedenini açıklıyor.

Küresel rezervler 90 milyon tonun üzerinde

Dünya genelindeki toplam nadir toprak elementleri rezervlerinin 90 milyon tondan fazla olduğu tahmin ediliyor. Çin'in yanı sıra Avustralya, Brezilya, Vietnam, Rusya ve Hindistan en büyük rezervlere sahip ülkeler arasında yer alırken, Grönland da dahil olmak üzere yeni yataklara olan ilgi hızla artıyor.

Pazar büyüyor, geri dönüşüm sınırlı

Üretim ve talepteki artışa rağmen, nadir metallerin geri dönüşümü sınırlı kalmakta ve ağırlıklı olarak piller, mıknatıslar ve floresan lambalarla ilgilidir.

Bu durum, birincil kaynakların kullanımındaki baskıyı ve yeni kaynaklar için stratejik rekabeti daha da artırmaktadır.

ÜLKELER DAHA FAZLA BAĞIMSIZLIĞI NASIL ELDE EDEBİLİR?

Birçok Batı ülkesi Çin tekelinden endişe duyuyor . Bu nedenle AB ve Amerika Birleşik Devletleri son yıllarda bu değerli hammaddelerin kendi çıkarımlarını yapmaya başladılar. Bu, örneğin, nadir toprak elementlerinin atıklardan çıkarıldığı kentsel madencilik adı verilen bir süreçle mümkün oluyor. Cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar veya hatta teneke kutular gibi eski cihazlar bu amaçla geri dönüştürülüyor.

Avrupa Birliği, kritik hammaddeler konusunda bir yasa çıkardı . Bu yasa, tedarik zincirlerini daha bağımsız hale getirmeyi ve yerel kapasiteyi geliştirmeyi amaçlıyor. Yasa, 2030 yılına kadar Birlik içinde üretilmesi gereken hammadde miktarı konusunda bağlayıcı olmayan hedefler belirliyor. Böylece, stratejik projeler üye devletlerde ve Norveç gibi ortak ülkelerde konumlandırılabilir.

Washington, ülkesindeki kaynakları sömürmeye yoğun yatırım yapıyor . Amerikalılar, 2027 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri içinde "madenden mıknatısa" kadar katma değer sağlayacak kendi tedarik zincirlerini oluşturmak istiyorlar .

Ukrayna ve Grönland gibi potansiyel sömürü alanlarına da ayrıca odaklanılıyor .

Her iki ülke de teorik olarak büyük rezervlere sahip olmaları nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump için özellikle önemlidir.

Ancak şu anda bunlara erişim zor ; bu nedenle bu ülkelerde sömürünün ne kadar gerçekçi olduğu belirsizliğini koruyor .

Kaynak: USGS ve World Population Review verileri (2025–2026)