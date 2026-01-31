Gıda enflasyonu uçunca yurttaş çareyi Komşu’da buldu

Yüksek gıda enflasyonu nedeniyle vatandaşlar, temel ihtiyaçlarını karşılamak için komşu ülkelere alışveriş turlarına başladı. Özellikle Yunanistan'ın Dedeağaç bölgesine düzenlenen günübirlik turlara katılanlar, Türkiye'ye göre yüzde 50'ye varan fiyat farkından yararlanarak dolu bavullarla dönüyor.

Türkiye'de yüksek enflasyon, özellikle gıda fiyatlarında ciddi artışa neden olurken, bu durum vatandaşları alternatif arayışlara itti. Son dönemde, bir zamanlar sınır komşuları için 'alışveriş cenneti' olan Türkiye'den, daha uygun fiyatlı komşu ülkelere yönelik bir 'alışveriş turizmi' başladı.

ALIŞVERİŞ İÇİN GÜNÜBİRLİK TURLAR DÜZENLENİYOR

Başta İstanbul, Tekirdağ ve diğer sınır illerinden vatandaşlar, temel gıda ürünlerini almak için Yunanistan'ın Dedeağaç bölgesine gitmeye başladı. Bu yoğun talep üzerine tur şirketleri, gidiş-dönüş 30 euro gibi bir ücret karşılığında haftada iki kez (Salı ve Cuma) günübirlik alışveriş turları düzenlemeye başladı. Turlara aileler ve kadınların ilgisi yoğun.

FİYAT FARKI YÜZDE 50'YE YAKLAŞIYOR

Yapılan bir fiyat karşılaştırmasında, et, süt, makarna ve yağ gibi 12 temel gıdadan oluşan bir sepetin fiyatı Yunanistan'da 46.79 euro (yaklaşık 2.433 TL) iken, Türkiye'de aynı ürünler için ortalama 3.709 TL ödemek gerekiyor. Bu, yaklaşık yüzde 50'lik bir fark anlamına geliyor.

VATANDAŞLAR: "FİYATLAR ÇOK FARK EDİYOR"

Bir tur katılımcısı, durumu değerlendirirken, "Gezmeye geliyoruz, her geldiğimizde bir market alışverişi mutlaka yapıyoruz. Türkiye ile karşılaştırdığımızda fiyatlar çok düşük kalıyor. Maalesef bizde fiyatlar çok yüksek" ifadelerini kullandı. Kendi aracıyla gidenlerin de artık bu turları tercih ettiği belirtiliyor.

YURT DIŞINA HARCAMA ARTIYOR

Bu eğilim, yurt dışı harcama istatistiklerine de yansıdı. Türk vatandaşlarının 2025 yılının ilk dokuz ayında giyecek alışverişi için yurt dışında yaptığı harcama 32.3 milyar TL'ye ulaşarak 2024'ün tamamını geçti. Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre, yerli kartların yurt dışı toplam harcaması ise 699,7 milyar TL oldu.

