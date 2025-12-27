Gevrekçiler Odası duyurdu: O ilde simide zam geldi!

İzmir’de simit fiyatları, 1 Ocak 2026 itibarıyla zamlı tarifeye göre satışa sunulacak. Ticaret Bakanlığı’nın yıl sonuna kadar ertelediği fiyat artışı, 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek ve 100 gramlık simit 20 TL’den satılacak.

Daha önce eylül ayında yapılan değerlendirmede 90 gramlık gevreğin 20 TL’den satışa sunulması kararlaştırılmıştı. Ancak Bakanlık, bu artışı yıl sonuna kadar durdurma kararı almıştı. 31 Aralık ile birlikte bu süre sona eriyor ve yeni fiyatlar uygulanmaya başlanacak.

Simide büyük zam geldi!

GEVREKÇİLER ODASINDAN AÇIKLAMA

İzmir Gevrekçiler Odası Başkanı Şükrü Erişen, kamuoyunda “zam” olarak algılanan artışın aslında dört ay önce kabul edilen tarifenin uygulanması olduğunu söyledi. Erişen şu ifadeleri kullandı: