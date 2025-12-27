Gevrekçiler Odası duyurdu: O ilde simide zam geldi!

Gevrekçiler Odası duyurdu: O ilde simide zam geldi!
Yayınlanma:
Ticaret Bakanlığı’nın yıl sonuna kadar ertelediği zamlar 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giriyor. İzmir'de yeni yıl da simit 100 gram olarak 20 liradan satılacak.

İzmir’de simit fiyatları, 1 Ocak 2026 itibarıyla zamlı tarifeye göre satışa sunulacak. Ticaret Bakanlığı’nın yıl sonuna kadar ertelediği fiyat artışı, 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek ve 100 gramlık simit 20 TL’den satılacak.

Daha önce eylül ayında yapılan değerlendirmede 90 gramlık gevreğin 20 TL’den satışa sunulması kararlaştırılmıştı. Ancak Bakanlık, bu artışı yıl sonuna kadar durdurma kararı almıştı. 31 Aralık ile birlikte bu süre sona eriyor ve yeni fiyatlar uygulanmaya başlanacak.

Simide büyük zam geldi!Simide büyük zam geldi!

GEVREKÇİLER ODASINDAN AÇIKLAMA

İzmir Gevrekçiler Odası Başkanı Şükrü Erişen, kamuoyunda “zam” olarak algılanan artışın aslında dört ay önce kabul edilen tarifenin uygulanması olduğunu söyledi. Erişen şu ifadeleri kullandı:

“Gevreğin gramajı 90 gramdı, yeni tarifeyle birlikte 100 grama çıkardık. Bakanlığın isteğine karşı çıkmadık, İzmirliler daha uzun süre ucuz gevrek yesin diye 15 liradan satışa devam ettik. 1 Ocak’tan itibaren 100 gram gevreği 20 liradan satacağız. Vatandaşlarımızdan 5 liralık artış için anlayış bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'da kar yağışı başladı! Beklenenden erken geldi: Türkiye beyaza büründü
Altını olan bayram etti! Bu rekor akıllara durgunluk verdi
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
’Erden Timur’un serbest kalma ihtimali yüksek’ diyerek açıkladı
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Emekliye 60 bin lira! Tek şartı var!
Bakanlık 21 ili saat saat uyardı: Kar kalınlığı 20 santimi geçecek
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Ekonomi
Alkollü içki sektörü çöküyor!
Alkollü içki sektörü çöküyor!
Asgari ücretin sektörel maliyeti belli oldu
Asgari ücretin sektörel maliyeti belli oldu
Borsa yılı yorgun kapatıyor: İşte kazandıran ve kaybettirenler
Borsa yılı yorgun kapatıyor: İşte kazandıran ve kaybettirenler