Gece yarısından sonra istasyona gidince sakın şaşırmayın! Hem benzine hem motorine zam!

Dünya genelinde enerji maliyetleri gerileyip Brent petrol 64 dolar bandına çekilirken, Türkiye’de sürücüler "zam duvarına" çarpmaya devam ediyor.

HEM BENZİNE HEM MOTORİNE ZAM!

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, ABD'nin Venezuela hamlesi ve küresel arz fazlası beklentileriyle 64 dolar seviyelerine kadar geriledi. Normal şartlarda bu tablonun pompada büyük bir indirim getirmesi gerekirken, Türkiye'de senaryo tam tersi işliyor.

Sevinç kısa sürdü: Akaryakıta zam geliyor

Dün motorine 1,08 TL zammın ardından yeni zam haberi geldi.

Ekonomi gazetecisi Olcay Aydilek benzin ve motorine zam beklendiğini açıkladı.

Aydilek şunları aktardı:

"Zam yağmuru devam ediyor. Benzine bu gece yarısı 1 TL 61 kuruş, motorine de cumartesi günü 1 TL 60 kuruş zam bekleniyor."

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

15 Ocak 2026 itibarıyla üç büyük şehirdeki ortalama pompa fiyatları şu şekilde:

İstasyona giden kahroldu! Akaryakıtta fiyatlar değişti

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 53.21 TL

Motorin litre fiyatı: 54.81 TL

LPG litre fiyatı: 29.29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 53.02 TL

Motorin litre fiyatı: 54.62 TL

LPG litre fiyatı: 28.69 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.04 TL

Motorin litre fiyatı: 55.87 TL

LPG litre fiyatı: 29.17 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.37 TL

Motorin litre fiyatı: 56.14 TL

LPG litre fiyatı: 29.09 TL