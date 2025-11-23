G20 bitti: İşte öne çıkanlar...

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde "dayanışma, eşitlik ve sürdürülebilirlik" temasıyla toplanan G20 Liderler Zirvesi sona erdi. Zirvenin gündemine, Küresel Güney'in temel sorunları damga vurdu. İklim finansmanı, borç hafifletme mekanizmalarının güçlendirilmesi, kalkınma yatırımlarına adil erişim ve kritik madenlerden elde edilen gelirin yerel ekonomilerde tutulması gibi konular derinlemesine tartışıldı.

DÜNYA LİDERLERİ JOHANNESBURG'DA BULUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da iştirak ettiği zirvede; Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Kanada Başbakanı Mark Carney ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese gibi isimler hazır bulundu.

KÜRESEL EKONOMİNİN GELECEĞİ TARTIŞILDI

Dünya nüfusunun üçte ikisini, küresel ticaretin yüzde 75'ini ve ekonomik üretimin yüzde 85'ini temsil eden G20 ülkelerinin liderleri, üç ayrı oturumda dünya ekonomisine yön verecek reformları ele aldı.

İlk günkü oturumda; kalkınma finansmanı, borç yükünün hafifletilmesi ve sürdürülebilir büyüme için ticaretin rolü üzerine odaklanıldı. İkinci oturumda ise afet risklerinin azaltılması, iklim kriziyle mücadele, adil enerji dönüşümü ve gıda güvenliğinin sağlanması masaya yatırıldı.

Zirvenin ilk günü sonunda, ev sahibi Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa tarafından liderler onuruna verilen akşam yemeğine Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı.

RAMAPHOSA: "ZİRVE KAPANMIŞTIR"

Bugün gerçekleştirilen üçüncü ve son oturumda ise kritik minerallerin kullanımı, yapay zekanın iş dünyasına etkileri ve insana yaraşır iş imkanları görüşüldü.

Kapanış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Ramaphosa, ülkesinin dönem başkanlığını Afrika ve Küresel Güney'in önceliklerini gündemin merkezine taşımak için kullandığını vurguladı. Sonuç bildirisine değinen Ramaphosa, "G20 Güney Afrika Zirvesi Liderler Bildirgesi, sözlerden ibaret değil, dünyanın her yerindeki insanların yaşamlarını iyileştirecek somut eylemlere yönelik bir taahhüttür" dedi.

Liderlere birlik ruhunu koruma çağrısı yapan Ramaphosa, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

"Bu G20 Zirvesi'nin tokmağı, zirveyi resmen kapatıyor ve şimdi G20'nin bir sonraki başkanı olan ABD'ye geçiyor. Gelecek yıl tekrar görüşeceğiz. Zirve kapanmıştır."

ABD BOYKOT ETTİ, SONUÇ BİLDİRİSİ YİNE DE KABUL EDİLDİ

Johannesburg'daki buluşmanın en dikkat çekici olaylarından biri, ABD'nin itirazlarına rağmen sonuç bildirisinin liderler tarafından onaylanması oldu. ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika'daki beyaz azınlığa yönelik "ırk temelli ayrımcılık" iddialarını gerekçe göstererek zirveye katılmadı ve toplantıda ABD temsilcisi yer almadı.

Zirveyi boykot eden Washington yönetimi, sonuç bildirisinin yayımlanmasına da karşı çıkmıştı. ABD'nin itiraz ettiği konular arasında; iklim değişikliğiyle mücadele, temiz enerji finansmanı ve iklim kaynaklı afetlere hazırlık gibi başlıklar yer alıyordu. Trump yönetiminin özellikle "iklim değişikliği" ve "yenilenebilir enerji" ifadelerinin metinde geçmesini istemediği belirtildi.

Ancak Pretorya yönetiminin diplomatik çabaları sonuç verdi ve G20 liderleri, normalde zirve sonunda yayımlanan bildiriyi ilk oturumda kabul etti.

FİLİSTİN VURGUSU VE İKLİM TAAHHÜDÜ

Kabul edilen sonuç bildirisinde; küresel çatışmaların sonlandırılması, iklim finansmanının artırılması ve Afrika'nın kalkınma hedeflerinin küresel gündemin merkezine alınması öne çıktı.

Bildiride dikkat çeken bir diğer detay ise Filistin'in diğer çatışmalarla birlikte ilk kez aynı çerçevede anılması oldu. Ayrıca Paris Anlaşması hedefleri ve gelişmekte olan ülkelere yönelik trilyon dolarlık iklim finansmanı ihtiyacı bir kez daha teyit edildi.