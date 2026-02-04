Fitch'ten 22 banka için iyimser tablo

Yayınlanma:
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankacılık sektörüne ilişkin, bankaların notlarının doğrudan ülke notuna endeksli kalmaya devam ettiğini bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankacılık sektörüne ilişkin analiz yayımladı.

Fitch, 28 Ocak’ta Türkiye’nin not görünümünü iyileştirmesinin ardından, bugün yayımladığı notla 22 Türk bankasının görünümünü de "Durağan"dan "Pozitif"e çevirdiğini hatırlattı.

BANKALAR İÇİN NOT ARTIŞI HANGİ ŞARTLARA BAĞLI?

Fitch'e göre, bankaların notlarının mevcut "BB-" seviyesinin üzerine çıkabilmesi için şu koşulların sağlanması gerekiyor:

Faaliyet Ortamı

Türkiye'nin genel ekonomik ve bankacılık faaliyet ortamı notunun yükselmesi.

Finansal Sağlık

Bankaların sermaye yapılarını ve döviz likiditesi tamponlarını güçlü tutmaya devam etmesi.

Karlılık ve Faizler

Enflasyonun düşmesiyle birlikte başlayacak faiz indirimlerinin bankaların net faiz marjlarını desteklemesi.

ÖNE ÇIKAN BANKALAR VE DESTEK BEKLENTİLERİ

Analizde bazı bankalar için özel parantez açıldı:

Özel Bankalar

Garanti BBVA, Akbank, İş Bankası ve Yapı Kredi gibi dört özel bankanın notlarının kendi mali güçlerine dayandığı, Garanti'nin ayrıca ana ortağı BBVA'dan gelebilecek destekle güçlendiği belirtildi.

Kamu ve Kalkınma Bankaları

Ziraat Bankası, VakıfBank ve TSKB gibi kurumların mali kapasite notlarının da ülke notundaki iyileşmeye paralel olarak artabileceği kaydedildi.

POZİTİF GÖRÜNÜMÜN 3 TEMEL NEDENİ

Fitch, iyimserliğinin arkasındaki rasyoneli şöyle sıraladı:

  • Türk bankalarının uluslararası borçlanma piyasalarına erişimini koruyacağı öngörüsü.
  • Faiz indirimlerinin banka karlılıklarını artıracağı beklentisi.
  • Artan karlılığın, kredilerdeki sınırlı bozulmaları (takibe düşen kredileri) karşılayabilecek kapasiteyi yaratması.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

