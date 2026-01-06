Fındık ihracatı çakıldı

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı Hasan Osman Sabır, 2025–2026 sezonunun ilk dört ayında fındık ihracatında ciddi düşüş yaşandığını açıkladı. Sabır, 1 Eylül–31 Aralık 2025 döneminde ihracatın bir önceki sezona göre miktar bazında yüzde 51,80 azalarak 69 bin 540 ton gerilediğini, değer bazında ise yüzde 27,15 düşüşle 296,5 milyon dolar kayıp yaşandığını söyledi.

"80'Lİ YILLARIN RAKAMLARINA GERİLEDİ"

Sabır, bu seviyenin “1980’li yılların rakamlarına gerilediğini” belirterek, durumun son derece düşündürücü olduğunu vurguladı.

Mevcut ihracat politikalarının sürdürülebilir olmadığını ifade eden Sabır, 2026’da kapsamlı ve acil yeni politikalara ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

2025 genelinde de düşüşün dikkat çekici boyutta olduğunu belirten Sabır, Türkiye'nin 119 ülkeye toplam 238 bin 704 ton iç fındık ihraç ettiğini ve 2 milyar 255 milyon dolar gelir elde ettiğini bildirdi. Ancak bu rakamların 2024’e göre miktar bazında yüzde 26,15 (84 bin 540 ton), değer bazında ise yüzde 14,44 (380,5 milyon dolar) azaldığını kaydetti.

Yılbaşı kredisi tatil için değil bir tabak çerez için

KFMİB olarak sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini içeren raporları ilgili makamlara iletmeye devam edeceklerini açıklayan Sabır, “2026 yılının başta fındık sanayicilerimiz, ihracatçılarımız ve üreticilerimiz olmak üzere sektörün tüm paydaşlarına sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz” dedi.