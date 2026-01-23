Finansal hizmetler güven endeksi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak 2026 dönemine ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) verilerini yayımladı. Veriler, finans dünyasında iyimserliğin arttığını gösteriyor.

FİNANSAL HİZMETLERDE GÜVEN ARTIŞI

2026 yılının ilk ayında finansal sektörde güven, bir önceki aya göre belirgin bir artış gösterdi:

Endeks Seviyesi: FHGE, 6,4 puanlık artışla 183,6 seviyesine çıktı (Aralık 2025'te 177,2 idi).

İş Durumu: Son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğunu bildirenlerin oranı bir önceki aya göre güçlendi.

Talep: Hizmetlere olan talepteki artış, endeksi yukarı çeken temel faktör oldu.

BANKACI İYİMSERLİĞİ

Finansal kuruluşların gelecek üç aya dair beklentileri, sektörün büyüme iştahını koruduğunu gösteriyor:

Karlılık: Gelecek üç ayda kârlılıkta artış bekleyenlerin oranı bir önceki döneme göre bir miktar güçlendi.

İstihdam: Gelecek üç ayda çalışan sayısında artış bekleyenler lehine olan seyir kuvvet kazandı.

Talep Beklentisi: Gelecek döneme ilişkin hizmet talebi beklentisi ise yüksek seviyesini koruyarak yatay seyretti.

ALT SEKTÖRLERDEKİ GÖRÜNÜM

Sektörel bazda bakıldığında, yardımcı faaliyetlerdeki devasa yükseliş dikkat çekiyor:

Yardımcı Faaliyetler: Finansal hizmetler ve sigorta için yardımcı faaliyetlerde 18,7 puanlık rekor bir artış yaşandı.

Finansal Hizmetler: Sigorta ve emeklilik hariç finansal faaliyetlerde 6,9 puanlık artış kaydedildi.

Sigorta ve Emeklilik: Bu alanda endeks 0,9 puan gerileyerek sektörün geneline kıyasla daha zayıf bir performans sergiledi.