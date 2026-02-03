Fed raporu yayımlandı: Kredi taleplerinin artması bekleniyor

Fed raporu yayımlandı: Kredi taleplerinin artması bekleniyor
Yayınlanma:
ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yayımlanan bir ankete göre, bankalar düşen faiz oranları ve artan harcama ihtiyaçları nedeniyle 2026 yılında kredi talebinin yükseleceğini öngörüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), bankaların kredi verme uygulamalarına ilişkin "Kıdemli Kredi Yetkilisi Görüş Anketi" raporunu kamuoyuyla paylaştı. Raporda, 60 yerli ve 18 yabancı banka şubesinin katılımıyla hazırlanan ankete göre, bankaların bu yıl için çoğu kredi türünde standartların aynı kalacağını düşündüğü belirtildi.

KREDİ TALEBİNİN ARTACAĞI GÖRÜŞÜ HÂKİM

Raporda, bankaların önemli bir bölümünün 2026 boyunca firma kredileri, gayrimenkul teminatlı krediler ve konut kredileri için talep artışı beklediği vurgulandı. Raporda şu ifadeye yer verildi: "Bankaların önemli bir kısmı, 2026 boyunca her büyüklükteki firmaya verilen ticari ve sınai krediler, tarım dışı ve konut dışı gayrimenkullerle teminatlandırılmış krediler ve konut gayrimenkulü kredileri için talebin artmasını beklediklerini bildirdi"

FAİZ BEKLENTİSİ VE HARCAMA FAKTÖRLERİ

Beklenen bu talep artışında, faiz oranlarındaki öngörülen düşüşün ve daha yüksek harcama veya yatırım ihtiyaçlarının başlıca faktörler olarak gösterildiği aktarıldı. Bazı bankaların ise tüm kredi türleri için genel bir talep artışı beklediği kaydedildi.

FED FAİZ KARARI

Raporda ayrıca, kredi kalitesine ilişkin beklentilerin kredi türlerine göre farklılık gösterdiği ifade edildi. Fed, geçen hafta politika faizini %3,5-3,75 aralığında sabit tutmuştu.

Kaynak:AA

