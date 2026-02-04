ABD Merkez Bankası (Fed) Guvernörü Stephen Miran, eş zamanlı olarak yürüttüğü Beyaz Saray Ekonomik Danışmanlar Konseyi (CEA) Başkanlığı görevinden istifa etti.

Eylül ayında Donald Trump tarafından atanan ve hem Fed hem de Beyaz Saray koltuğunda oturması "çıkar çatışması" tartışmalarına yol açan Miran'ın bu hamlesi, Fed'in kurumsal bağımsızlığına yönelik eleştirileri dindirmeyi hedefliyor.

Trump adayını açıkladı: Fed başkanlığı için 2008 krizinin kilit ismi devrede

Beyaz Saray Sözcüsü Kush Desai, Miran’ın Senato’ya verdiği taahhüt doğrultusunda istifasını sunduğunu doğruladı.

Miran, daha önce yaptığı açıklamada 31 Ocak sonrasında Fed yönetiminde kalması halinde Beyaz Saray'daki görevinden ayrılacağını belirtmişti.

İKİLİ ROLÜN SONA ERMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Fed tarihinde alışılmışın dışında kabul edilen bu "çifte görev" süreci, piyasa uzmanları tarafından farklı açılardan değerlendiriliyor:

KURUMSAL BAĞIMSIZLIK SİNYALİ

Yatırım danışmanı Filiz Eryılmaz, bu istifanın para politikasının siyasi müdahalelerden arındırıldığına dair "güçlü bir teknik sinyal" verme amacı taşıdığını belirtti.

Trump’ın karikatür paylaşımı ortalığı karıştırdı: Fed Başkanı Powell kovuldu mu?

ÇIKAR ÇATIŞMASI ALGISI

Fed ve Beyaz Saray rollerinin ayrılması, merkez bankasının karar alma mekanizmalarında oluşabilecek şüpheleri bertaraf etmeye yönelik bir adım olarak görülüyor.

PİYASA NASIL BAKIYOR?

İstifa kağıt üzerinde bağımsızlık adımı gibi görünse de, Miran'ın siyasi geçmişi piyasalarda soru işaretlerini diri tutuyor:

Miran’ın Trump doktrininin ana mimarlarından biri olması nedeniyle, bu istifa piyasa katılımcıları tarafından sadece "şekli bir aksiyon" olarak algılanma ihtimali taşıyor.

Trump yönetimiyle olan organik bağ, "gölge bir siyasi ajanda" şüphesini koruyor. Bu durum, piyasadaki risk primindeki düşüşü sınırlayabilir.

Finansal varlık fiyatlamalarında gerçek bir güven tesisi için istifadan ziyade, Miran’ın gelecekteki FOMC (Federal Açık Piyasa Komitesi) toplantılarındaki oylama davranışı ve faiz kararlarındaki duruşu belirleyici olacak.