Fed bu yılki stres testi senaryosunu açıkladı
ABD Merkez Bankası (Fed), büyük bankaların dayanıklılığını ölçmek için bir küresel resesyon senaryosu belirledi. Senaryoda, işsizliğin yüzde 10'a çıkması ve konut fiyatlarında yüzde 30'luk düşüş öngörülüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), büyük bankaların şiddetli bir ekonomik krize nasıl dayanacağını ölçen yıllık stres testinin varsayımsal senaryolarını tamamladı. Test, bu yıl 32 büyük bankanın finansal dayanıklılığını sınayacak.

32 BANKAYI ZORLU SENARYO BEKLİYOR

Fed'in açıklamasına göre, test edilecek bankalar, ticari ve konut gayrimenkul piyasaları ile kurumsal borç piyasalarında ciddi stresin yaşandığı varsayımsal bir küresel resesyona karşı denenecek. Senaryo, geçen yıl ekimde önerilenlerle büyük benzerlik taşıyor.

İŞSİZLİK VE FİYAT ÇÖKÜŞÜ SİMÜLE EDİLECEK

Fed'in hazırladığı senaryoya göre, ABD'de işsizlik oranı yaklaşık 5,5 puan artarak yüzde 10 seviyesine yükselecek. Bu artışa, şiddetli piyasa oynaklığı, kurumsal tahvil getirilerindeki farkın açılması ve varlık fiyatlarında çöküş eşlik edecek. Senaryo, konut fiyatlarında yüzde 30, ticari gayrimenkul fiyatlarında ise yüzde 39'luk bir düşüş öngörüyor.

SERMAYE TAMPONU KORUNACAK

Açıklamada ayrıca, mevcut stres sermaye tamponu gerekliliklerinin 2027 yılına kadar değişmeden korunmasına karar verildiği bildirildi. Bu karar, bankaların olası kriz dönemlerinde sermaye yeterliliklerini korumaya devam etmesini amaçlıyor.

Kaynak:AA

