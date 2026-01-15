Fed ABD ekonomisi özet raporunu yayımladı

ABD Merkez Bankası (Fed), ülke ekonomisindeki mevcut durumu özetleyen "Bej Kitap" raporunun ocak ayı değerlendirmesini yayımladı. Fed'in 12 şubesinden gelen verilerle hazırlanan rapora göre, ekonomik faaliyet çoğu bölgede sınırlı bir iyileşme gösterdi.

GENEL EKONOMİK AKTİVİTE ARTTI

12 bölgenin 8'inde genel ekonomik faaliyet "hafif ila ılımlı" bir hızda artarken, 3 bölgede değişim olmadı, bir bölgede ise ılımlı bir düşüş yaşandı. Bu tablo, son üç raporlama dönemine kıyasla bir toparlanmaya işaret ediyor.

TÜKETİCİ HARCAMALARI GELİR GRUPLARINA GÖRE FARKLILIK GÖSTERDİ

Tüketici harcamalarında alışveriş sezonunun da etkisiyle hafif-ılımlı artış görüldü. Yüksek gelirli tüketicilerin lüks, seyahat ve deneyim odaklı harcamaları daha güçlüyken, düşük ve orta gelirliler fiyatlara karşı daha duyarlı hale geldi ve zorunlu olmayan harcamalarda çekingen davrandı.

İSTİHDAM VE ÜCRETLER

İstihdamda büyük ölçüde değişim olmadı, işe alımlar çoğunlukla boşalan kadroların doldurulması şeklinde gerçekleşti. Nitelikli işgücü bulmakta, özellikle mühendislik ve sağlık sektörlerinde zorluklar devam etti. Ücret artışları ise ılımlı bir hızda seyretti.

Nobel ödüllü ekonomistten Fed ile uğraşan Trump uyarısı: "Ekonomik intihar"

Fed soruşturması ABD'de kriz çıkardı! Trump'a kendi partisinden bile tepki yağdı

FİYATLAR VE BEKLENTİLER

Fiyatların birçok bölgede ılımlı düzeyde arttığı belirtildi. Raporda, "Tarifelerden kaynaklanan maliyet baskıları, tüm bölgelerde ortak bir tema olarak öne çıktı" ifadesi kullanıldı. Firmalar, artan maliyetleri müşteriye yansıtma konusunda temkinli davranırken, geleceğe yönelik fiyat beklentileri yüksek seviyelerde kalma yönünde. Raporda, "Gelecekteki faaliyetlere ilişkin görünümler hafif iyimserdi" denildi.