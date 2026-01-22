Faiz kararı öncesi Euro dolar ne kadar oldu?

Faiz kararı öncesi Euro dolar ne kadar oldu?
Yayınlanma:
Alım satım yapacaklar döviz kurlarını araştırıyor. Piyasalar Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararına odaklanırken, Euro ve dolar güne sakin başladı.

Dolar ve Euro'nun TL karşısındaki son durumunu merak edenler internetten döviz kurlarını araştırıyor.

Siyasi ve ekonomik gelişmelerden etkilenen kurlar alım-satım yapacakların radarında. Milyonlarca kişi "Dolar bugün kaç lira?" ve "Euro ne kadar oldu?" sorularına yanıt arıyor.

Piyasa istihdam verisine, dolar zirveye odaklandıPiyasa istihdam verisine, dolar zirveye odaklandı

EURO REKOR KIRDI

2022/03/11/dolar-ve-euro.jpg

Merkez Bankası'nın 11 Aralık'taki faiz kararı ile psikolojik sınır olan 50 lirayı aşan Euro 50,65 TL'ye kadar çıkmıştı. Euro dün 50,87 seviyesini görerek tarihi bir rekora imza attı. 51 lira sınırına kadar dayanan bu yükseliş, Euro'nun Türk lirası karşısındaki en güçlü seviyesi oldu.

Dolar ise TL karşısında sınırlı ancak istikrarlı olarak yükselişini sürdürüyor. Merkez Bankası bugün 2026 yılının ilk faiz kararını açıklayacak. Döviz kurlarının üzerindeki etkisi de öğleden sonra belli olacak.

22 Ocak 2026 Perşembe sabahı itibarıyla piyasalardan gelen veriler, döviz kurlarının Türk Lirası karşısında yükselişini sürdürdüğünü gösteriyor.

DOLAR TL NE KADAR? DÖVİZDEKİ SON DURUM

dolar-001.jpg

Yabancı para birimlerinin Türk Lirası karşısındaki tırmanışı, piyasaların açılışıyla birlikte netlik kazandı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren kurlarda oluşan tablo şu şekilde yansıdı:

ABD Doları % 0,06

ALIŞ(TL) 43,2977

SATIŞ(TL) 43,3205

Euro % 0,30

ALIŞ(TL) 50,7001

SATIŞ(TL) 50,7847

İngiliz Sterlini % 0,32

ALIŞ(TL) 58,2396

SATIŞ(TL) 58,3500

Kaynak:İhlas Haber Ajansı (İHA)

2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu bilmişti: Mansur Yavaş Erdoğan'a fark attı! İşte yeni anket sonuçları...
Bir “gluten”dir gidiyor! Yoksa boşuna mı aç kalıyoruz?
Harikasın Zeynep: Tarih yazan Zeynep Sönmez kimdir?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
Ekonomi
Trump konuştu altın sakinledi
Trump konuştu altın sakinledi
Birleşik Metal-İş ve Türk Metal duyurdu: MESS ve sendikalar anlaştı
Birleşik Metal-İş ve Türk Metal duyurdu: MESS ve sendikalar anlaştı