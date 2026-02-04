1 milyon Tesla Optimus insansı robot gümbür gümbür dünyayı değiştirmeye geliyor

Yayınlanma:
Elon Musk, üçüncü nesil Tesla Optimus insansı robotunun yakında halka tanıtılacağını duyurdu. Milyarder iş adamı bu duyuruyu Çin sosyal ağı Weibo'da yayınladığı bir video ile yaptı.

Çok fonksiyonlu robot, temelde yeni konsepti ve "otonom gözlem ve öğrenme" yeteneği sayesinde küresel teknoloji camiasının büyük ilgisini çekti.

Musk'a göre, üçüncü nesil insansı robotun en büyük atılımı, kendi kendine öğrenme yeteneğidir. Pratikte, Optimis karmaşık programlama gerektirmez.

Optimus, insan davranışlarını gözlemleyerek, sözlü açıklamalar alarak veya tanıtım videoları izleyerek hızla yeni beceriler edinebilir ve çeşitli görevleri yerine getirebilir.

Elon Musk, "Bu, insan davranışlarını gözlemleyerek yeni beceriler öğrenebilen çok fonksiyonlu bir insansı robot olacak" dedi.

"Ona hareketleri gösterebilir, sözlü olarak tarif edebilir, hatta bir video bile gösterebilirsiniz ve o da bunları uygulayacaktır," diye açıkladı.

Tesla ve diğer birçok yüksek teknoloji şirketini yöneten milyarder, dünyada devrim niteliğinde değişiklikler yaratma çağrısında bulunarak, "Bence yetenekleri herkesi şaşırtacak" dedi.

tesl-optimus-robot.webp

1. Üretim Stratejisi: Model S ve X’in Vedası

Tesla, bu devasa üretim hacmine ulaşmak için radikal bir kararla Fremont Fabrikası’ndaki Model S ve Model X üretim hatlarını durdurma kararı aldı.

Dönüşüm: 2026'nın ikinci çeyreği itibarıyla bu lüks araçların üretim alanı, tamamen Optimus V3 üretim hatlarına dönüştürülecek.

Hacim: Hedef, yalnızca Fremont tesisinde yıllık 1 milyon adetlik kapasiteye ulaşmak. Daha sonra Giga Texas'ta kurulacak olan "V4" hattıyla bu rakamın yıllık 10 milyona çıkarılması planlanıyor.

2. "Birinci İlkeler" (First Principles) ile Sıfırdan Tasarım

Musk'ın "mevcut tedarik zincirini kullanmadık" ifadesi, robotun her bir parçasının Tesla tarafından üretildiği anlamına geliyor:

Aktüatörler (Eklemler): Robotun hareketini sağlayan motorlar ve dişli sistemleri, piyasadaki standart parçalar yerine Tesla’nın kendi mühendisliğiyle üretiliyor. Bu, hem maliyeti düşürüyor hem de robotun insan benzeri 22 serbestlik derecesine sahip elleri gibi (insan eli 27'dir) hassas yetenekler kazanmasını sağlıyor.

Dikey Entegrasyon: Tesla, dışa bağımlılığı azaltmak için kendi çiplerini (FSD-v15) ve batarya hücrelerini (4680) robotlara entegre ediyor.

3. Maliyet ve Pazar Dengesi: 20.000 Dolar Hedefi

Analistler, 1 milyonluk üretim hacminin birim maliyeti 20.000 - 30.000 dolar bandına çekmek için kritik eşik olduğunu belirtiyor.

tesla-optimus-robotlarinin-seri-uretimini-gecici-olarak-durdurdu197099-0.jpg

Kritik Analiz: Morgan Stanley gibi kuruluşlar, Tesla'nın Çin menşeli bileşenleri tedarik zincirinden tamamen çıkarması durumunda maliyetlerin 46 bin dolardan 131 bin dolara fırlayabileceği konusunda uyarıyor. Tesla'nın "sıfırdan tasarım" stratejisi, aslında bu maliyet artışını kendi üretimiyle dengeleme çabasıdır.

Musk, "Tesla mevcut bir tedarik zincirini kullanmadı; esasen sıfırdan yeniden tasarladı" diyerek, şirketin yakın gelecekte yıllık 1 milyon robot üretim hacmine ulaşacağını öngördü.

Analistler, Tesla'nın üçüncü nesil Optimus'un piyasaya sürülmesiyle, insansı robotların yüksek maliyeti ve yavaş seri üretimiyle ilgili sektörün zorluklarının üstesinden geleceğine inanıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

