Fabrikadan binden fazla motor çaldılar: Beş yıl boyunca kimse fark etmedi

Yayınlanma:
Hırsızlar, Hindistan'ın Andhra Pradesh kentindeki bir Kia fabrikasından beş yıl boyunca kimsenin fark etmediği 1.008 motor çaldı. Polis, fabrika kayıtlarının tahrif edildiğini tespit etti.

Polis, hırsızların motorları fabrikadan nasıl çıkardıklarını henüz bilmiyor ve büyük ihtimalle motorların çoğu yeniden satılmış durumda.

Yerel bir polis sözcüsü, Economic Times'a verdiği demeçte, "Bazı eski ve mevcut çalışanlar arasında bir işbirliği olduğundan şüpheleniyoruz" dedi.

arac-motor-degisimi-projesi-2021.jpg

Kayıp motorlar, geçen ay yıllık raporun hazırlanması sırasında keşfedildi. Mantıksız birkaç rakam tespit edildi ve polis çağrıldı. Polis, başlangıçta motorların Kia fabrikasına ulaşmadan önce kaybolduğundan şüphelendi ancak daha detaylı bir soruşturmanın ardından, motorların çeşitli kayıtlar üzerinde oynanarak doğrudan fabrikadan çalındığına inanıyor.

Polis, hırsızların motorları fabrikadan nasıl çıkardıklarını bilmiyor ve büyük olasılıkla motorların çoğu çoktan satılmış durumda. Daha önce çalışan iki adam daha sonra suçtan tutuklandı. Uzun hapis cezalarıyla karşı karşıyalar. Ayrıca, motorları taşıyan ve onları yeniden satan hurdacılarla çalışan iki suç ortağı da işin içinde.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

