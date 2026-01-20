Euro yükselişe geçti, dolar peşinden gidiyor

Alım-satım yapacaklar güncel döviz kurlarını araştırıyor. Euro ve dolar haftanın ikinci gününe yükselişle girdi. İşte güncel dolar Euro kuru...

Dolar ve Euro'nun TL karşısındaki son durumunu merak edenler internetten döviz kurlarını araştırıyor.

Siyasi ve ekonomik gelişmelerden etkilenen kurlar alım-satım yapacakların radarında. Milyonlarca kişi "Dolar bugün kaç lira?" ve "Euro ne kadar oldu?" sorularına yanıt arıyor.

Piyasa istihdam verisine, dolar zirveye odaklandıPiyasa istihdam verisine, dolar zirveye odaklandı

EURO REKORDAN DÖNDÜ

Merkez Bankası'nın 11 Aralık'taki faiz kararı ile psikolojik sınır olan 50 lirayı aşan Euro 50,65 TL'ye kadar çıkmıştı. Ancak sonraki günlerde bu seviyelerden gerilemeye başladı. Geçen haftayı 50,20 TL civarında kapatan Euro yeni haftaya hafif yükselişle başladı.

Dolar ise TL karşısında sınırlı ancak istikrarlı olarak yükselişini sürdürüyor.

20 Ocak 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla piyasalardan gelen veriler, döviz kurlarının Türk Lirası karşısında yükselişini sürdürdüğünü gösteriyor.

DOLAR TL NE KADAR? DÖVİZDEKİ SON DURUM

Yabancı para birimlerinin Türk Lirası karşısındaki tırmanışı, piyasaların açılışıyla birlikte netlik kazandı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren kurlarda oluşan tablo şu şekilde yansıdı:

ABD Doları % 0,09

ALIŞ(TL) 43,2520

SATIŞ(TL) 43,2945

Euro % 0,25

ALIŞ(TL) 50,5062

SATIŞ(TL) 50,5355

İngiliz Sterlini % 0,11

ALIŞ(TL) 58,1683

SATIŞ(TL) 58,1948

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

