Euro ve dolarda yıl sonu atağı

Yatırımcılar ve alım-satım yapacaklar döviz kurlarındaki hareketliliği araştırıyor. Elinde döviz bulunduran ve bozdurmayı düşünenler güncel Euro, dolar fiyatlamalarını takip ediyor.

Ekonomik ve finansal kararları doğrudan etkileyen, döviz kurlarında yatay hareketlilik dikkat çekiyor.

Döviz kurlarında hareketlilik sürüyor. Euro iç piyasada Merkez Bankası'nın 11 Aralık'ta 150 baz puan indirime gitmesinin ardından 50 lirayı aşarak tarihi bir seviyeye gelmiş ve rekor kırmıştı.

Alman banka açıkladı: Dolar 62 lira olacak!

DOLARI OLANLAR DİKKAT!

Euro yeni haftaya sınırlı bir geri çekilme ile başlarken dolar tam tersi bir ivme kazandı.

Euro kurunun tersine yükselişe geçen dolar kritik 43 lira eşiğine geldi. Böylece 2025'i 43 lira olarak kapatacağı tahminleri de gerçekleşmiş olacak.

Euro ise haftanın ikinci günü yükselişe geçti.

Goldman 43 TL olacak demişti: Dolar yükseliyor

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Alım satım yapacaklar kurdaki hareketliliği merak ediyor.

"Euro kaç TL oldu?", "Dolar ne olacak?" sorularına yanıt ararken güncel dolar, Euro 29 Aralık gününün ilk saatlerinde tablosu şu şekilde:

ABD Doları % 0,05

ALIŞ(TL) 42,9312

SATIŞ(TL) 42,9504

Euro % 0,27

ALIŞ(TL) 50,5384

SATIŞ(TL) 50,6993

İngiliz Sterlini % 0,41

ALIŞ(TL) 57,9802

SATIŞ(TL) 58,2494

FED KARARI ETKİSİ

Küresel piyasalarda ise Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) faiz karı etkili oldu. Fed'in kararına odaklanan piyasalar beklentiler doğrultusunda gelen faiz kararı ile rahat bir nefes aldı. Fed 25 baz puan indirime gitti.

Piyasa beklentilerinin aksine bir kararın gelmesi endişe yaratıyordu. ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirimi konusunda Powell'a olan baskısı biliniyor.

Euro rekor kırdı: 50 TL'yi aştı!

Faizin sabit tutulması hem piyasa beklentilerinin dışında hem Trump-Powell gerilimini tırmandırma potansiyeline sahip olacaktı.