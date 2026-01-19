Euro ve dolar haftaya böyle başladı

Alım satım yapacaklar, dolar ve Euro'nun TL karşısındaki seyrini yakından takip ediyor. Dolar ve Euro yeni haftaya nasıl başladı? İşte 19 Ocak sabahı itibarıyla detaylar...

Dolar ve Euro'nun TL karşısındaki son durumunu merak edenler internetten döviz kurlarını araştırıyor.

Siyasi ve ekonomik gelişmelerden etkilenen kurlar alım-satım yapacakların radarında. Milyonlarca kişi "Dolar bugün kaç lira?" ve "Euro ne kadar oldu?" sorularına yanıt arıyor.

EURO REKORDAN DÖNDÜ

Merkez Bankası'nın 11 Aralık'taki faiz kararı ile psikolojik sınır olan 50 lirayı aşan Euro 50,65 TL'ye kadar çıkmıştı. Ancak sonraki günlerde bu seviyelerden gerilemeye başladı. Geçen haftayı 50,20 TL civarında kapatan Euro yeni haftaya hafif yükselişle başladı.

Dolar ise TL karşısında sınırlı ancak istikrarlı olarak yükselişini sürdürüyor.

19 Ocak 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla piyasalardan gelen veriler, döviz kurlarının Türk Lirası karşısında yükselişini sürdürdüğünü ortaya koydu.

DOLAR TL NE KADAR? DÖVİZDEKİ SON DURUM

Yabancı para birimlerinin Türk Lirası karşısındaki tırmanışı, piyasaların açılışıyla birlikte netlik kazandı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren kurlarda oluşan tablo şu şekilde yansıdı:

ABD Doları % 0,02

ALIŞ(TL) 43,2668

SATIŞ(TL) 43,2848

Euro % 0,37

ALIŞ(TL) 50,3390

SATIŞ(TL) 50,3820

İngiliz Sterlini % 0,19

ALIŞ(TL) 57,9864

SATIŞ(TL) 58,0135

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

