Euro tırmandı, dolar sınırlı yükseldi

Yayınlanma:
Alım-satım yapacakların yakından takip ettiği döviz kurunda güncel tablo merak ediliyor. İşte dolar ve euroda güncel durum...

Piyasalarda, döviz kurlarında yukarı yönlü hareketlilik dikkat çekiyor. Euro ve dolar TL karşısında değer kazanmayı sürdürdü.

SERBEST PİYASADA SON DURUM

27 Kasım 2025 Perşembe sabahı serbest piyasada dolar, euro ve sterlin şöyle değerlendi:

ABD Doları % 0,04

ALIŞ(TL) 42,4383

SATIŞ(TL) 42,4563

Euro % 0,43

ALIŞ(TL) 49,3427

SATIŞ(TL) 49,4157

İngiliz Sterlini % 0,57

ALIŞ(TL) 56,3950

SATIŞ(TL) 56,4894

Bakanlık yalanlamıştı: Yeni Şafak yine 'vergisiz döviz' dedi, Şimşek'i hedef aldıBakanlık yalanlamıştı: Yeni Şafak yine 'vergisiz döviz' dedi, Şimşek'i hedef aldı

DOLARDA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 22'Yİ AŞTI

Kasım ayının başına göre 0,39 TL artışla yüzde 0,93 değer kazanan dolar, yılbaşından bu yana yatırımcısına önemli bir getiri sağladı. 35,3663 TL olan yılbaşı başlangıç değerine göre 7,09 liralık bir artış gösteren doların 11 aylık değer kazancı yüzde 20,04 oldu. Son bir yıllık periyotta ise kur, 34,5655 liradan 42,4528 liraya tırmanarak yüzde 22,82 oranında yükseldi.

EURODA YÜKSELİŞ DAHA SERT

Euro, Kasım ayı başına göre 0,38 TL artışla yüzde 0,78 değer kazandı. Yılbaşında 36,4849 TL olan euro kuru, aradan geçen sürede 12,47 liralık artışla yüzde 34,17 oranında değerlendi. Yıllık bazda bakıldığında ise 36,0240 liradan 48,9519 liraya çıkan euro, yüzde 35,89'luk bir getiri sağladı.

Merkez Bankası, döviz dönüşüm desteğini uzattıMerkez Bankası, döviz dönüşüm desteğini uzattı

İngiliz Sterlini, Kasım ayının ilk gününe göre 0,32 TL artışla yüzde 0,57 değer kazandı. Yılbaşı değeri olan 43,9782 TL'ye göre 11,69 lira yükselen sterlin, yüzde 26,57 oranında prim yaptı. Son bir yılda ise 43,3490 liradan 55,6648 liraya ulaşarak yüzde 28,41'lik bir artış kaydetti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

