Euro geriledi, dolar istikrarlı

Alım-satım yapacakların yakından takip ettiği döviz kurlarında hareketlilik sürüyor. Dolar TL karşısında istikrarlı bir şekilde yükselirken Euro geçen haftalarda ulaştığı sınırdan aşağı döndü.

Dolar ve Euro'nun TL karşısındaki son durumunu merak edenler internetten döviz kurlarını araştırıyor.

Siyasi ve ekonomik gelişmelerden etkilenen kurlar alım-satım yapacakların radarında. Milyonlarca kişi "Dolar bugün kaç lira?" ve "Euro ne kadar oldu?" sorularına yanıt arıyor.

EURO REKORDAN DÖNDÜ

Merkez Bankası'nın 11 Aralık'taki faiz kararı ile psikolojik sınır olan 50 lirayı aşan Euro 50,65 TL'ye kadar çıkmıştı. Ancak sonraki günlerde bu seviyelerden gerilemeye başladı. Şimdiyse 50,20 TL civarında işlem görmekte.

Dolar ise TL karşısında sınırlı ancak istikrarlı olarak yükselişini sürdürüyor.

16 Ocak 2026 Cuma sabahı itibarıyla piyasalardan gelen veriler, döviz kurlarının Türk Lirası karşısında yükselişini sürdürdüğünü ortaya koydu.

DOLAR TL NE KADAR? DÖVİZDEKİ SON DURUM

Yabancı para birimlerinin Türk Lirası karşısındaki tırmanışı, piyasaların açılışıyla birlikte netlik kazandı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren kurlarda oluşan tablo şu şekilde yansıdı:

ABD Doları % 0,24

ALIŞ(TL) 43,2737

SATIŞ(TL) 43,2846

Euro % 0,00

ALIŞ(TL) 50,2386

SATIŞ(TL) 50,2487

İngiliz Sterlini % 0,02

ALIŞ(TL) 57,9071

SATIŞ(TL) 57,9261

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

