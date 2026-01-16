Euro geriledi, dolar istikrarlı

Dolar ve Euro'nun TL karşısındaki son durumunu merak edenler internetten döviz kurlarını araştırıyor.

Siyasi ve ekonomik gelişmelerden etkilenen kurlar alım-satım yapacakların radarında. Milyonlarca kişi "Dolar bugün kaç lira?" ve "Euro ne kadar oldu?" sorularına yanıt arıyor.

Piyasa istihdam verisine, dolar zirveye odaklandı

EURO REKORDAN DÖNDÜ

Merkez Bankası'nın 11 Aralık'taki faiz kararı ile psikolojik sınır olan 50 lirayı aşan Euro 50,65 TL'ye kadar çıkmıştı. Ancak sonraki günlerde bu seviyelerden gerilemeye başladı. Şimdiyse 50,20 TL civarında işlem görmekte.

Dolar ise TL karşısında sınırlı ancak istikrarlı olarak yükselişini sürdürüyor.

16 Ocak 2026 Cuma sabahı itibarıyla piyasalardan gelen veriler, döviz kurlarının Türk Lirası karşısında yükselişini sürdürdüğünü ortaya koydu.

DOLAR TL NE KADAR? DÖVİZDEKİ SON DURUM

Yabancı para birimlerinin Türk Lirası karşısındaki tırmanışı, piyasaların açılışıyla birlikte netlik kazandı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren kurlarda oluşan tablo şu şekilde yansıdı:

ABD Doları % 0,24

ALIŞ(TL) 43,2737

SATIŞ(TL) 43,2846

Euro % 0,00

ALIŞ(TL) 50,2386

SATIŞ(TL) 50,2487

İngiliz Sterlini % 0,02

ALIŞ(TL) 57,9071

SATIŞ(TL) 57,9261