Euro Bölgesi'nde enflasyon hafifledi

Eurostat verilerine göre, Euro Bölgesi'ndeki fiyat hareketlerinde yön aşağı oldu.

Piyasa beklentilerine paralel olarak yıllık enflasyon yüzde 1,7'ye gerilerken, aylık bazda fiyatlar eksi yüzde 0,5 oranında düşüş kaydetti.

ÇEKİRDEKTE KATILIK SÜRDÜ

Daha kalıcı fiyat eğilimlerini yansıtan çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,2 seviyesinde ölçüldü. Bu durum, manşet enflasyon düşse de çekirdek taraftaki katılığın sürdüğünü gösteriyor.

Ocak ayında enflasyonun ana bileşenleri incelendiğinde, en yüksek yıllık fiyat artışının yüzde 3,2 ile hizmetler sektöründe yaşandığı görülüyor. Hizmetleri, yüzde 2,7 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri ile yüzde 0,4 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi. Enflasyondaki düşüşün en büyük itici gücü ise, fiyatların yüzde 4,1 oranında gerilediği enerji ürünleri oldu.

ÜLKELERDEKİ DURUM

Avrupa’nın lokomotif ekonomilerinde enflasyon farklı seyirler izledi. Ocak ayında fiyat artışları; Almanya'da yüzde 2,1, Fransa'da yüzde 0,4, İtalya'da yüzde 1 ve İspanya'da yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleşti.

Özellikle Fransa ve İtalya’daki düşük oranlar dikkat çekiyor