Euro Bölgesi'nde enflasyon hafifledi

Euro Bölgesi ekonomisi için kritik bir dönemeç geride kaldı. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından paylaşılan öncü verilere göre, bölgede enflasyon Ocak ayında yıllık bazda yüzde 1,7 seviyesine geriledi. Aralık ayında yüzde 2 olan bu oranın hedeflenen seviyenin altına inmesi, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) para politikası üzerindeki baskıyı bir nebze olsun hafifletmiş görünüyor.

Eurostat verilerine göre, Euro Bölgesi'ndeki fiyat hareketlerinde yön aşağı oldu.

Piyasa beklentilerine paralel olarak yıllık enflasyon yüzde 1,7'ye gerilerken, aylık bazda fiyatlar eksi yüzde 0,5 oranında düşüş kaydetti.

ÇEKİRDEKTE KATILIK SÜRDÜ

Daha kalıcı fiyat eğilimlerini yansıtan çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,2 seviyesinde ölçüldü. Bu durum, manşet enflasyon düşse de çekirdek taraftaki katılığın sürdüğünü gösteriyor.

Ocak ayında enflasyonun ana bileşenleri incelendiğinde, en yüksek yıllık fiyat artışının yüzde 3,2 ile hizmetler sektöründe yaşandığı görülüyor. Hizmetleri, yüzde 2,7 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri ile yüzde 0,4 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi. Enflasyondaki düşüşün en büyük itici gücü ise, fiyatların yüzde 4,1 oranında gerilediği enerji ürünleri oldu.

ÜLKELERDEKİ DURUM

Avrupa’nın lokomotif ekonomilerinde enflasyon farklı seyirler izledi. Ocak ayında fiyat artışları; Almanya'da yüzde 2,1, Fransa'da yüzde 0,4, İtalya'da yüzde 1 ve İspanya'da yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleşti.

Özellikle Fransa ve İtalya’daki düşük oranlar dikkat çekiyor

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

