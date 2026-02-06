Euro 62 TL olacak tahmini: Aylar kaldı

Dünyanın önce gelen bankalarında ING Global, Türkiye ekonomisine dair 2026 yılı yol haritasını yayımladı.

DOLAR VE EURO TAHMİNLERİ

ING analizinde, Türk Lirası'nın (TL) 2026 yılı boyunca değer kaybetmeye devam edeceği bir tablo çizildi. Banka aylar sonraya işaret ederek Euro'nun 62 TL olacağını açıkladı.

Dolar/TL: 2. çeyrek sonu tahmini 46,79 iken, yıl sonu hedefi 51,00 TL olarak açıklandı.

Euro/TL: 2. çeyrek sonu için 56,15 seviyesi öngörülürken, yıl sonu beklentisi 62,22 TL oldu.

TCMB'DEN SIKI DURUŞ BEKLENİYOR

Merkez Bankası'nın faiz politikasına dair öngörüler, piyasadaki "erken faiz indirimi" beklentilerine set çeker nitelikte:

Politika Faizi: 2026 sonunda gösterge faizin %28 seviyesinde olması bekleniyor.

Risk Uyarısı: Banka, faiz tahminine yönelik risklerin "yukarı yönlü" olduğunu vurgulayarak, enflasyonist baskıların sürmesi halinde daha yüksek faizlerin görülebileceği mesajını verdi.

ENFLASYON VE BÜYÜME HEDEFLERİ

Raporda, Türkiye'nin temel makroekonomik göstergelerine dair şu rakamlar öne çıktı:

Enflasyon (TÜFE): 2026 sonu tüketici fiyat endeksi tahmini %23 olarak belirlendi.

Ekonomik Büyüme: Türkiye ekonomisinin 2026 yılında %4,5 oranında büyüyeceği öngörüldü.

Tahvil Faizleri: 10 yıllık gösterge tahvil faizinin yıl sonunda %23,32 seviyesine inmesi bekleniyor.

HAZİNE BORÇLANMASINDA HEDEF AŞIMI RİSKİ

ING, maliye politikası tarafında ise Türkiye Hazinesi'nin borçlanma hedeflerini aşabileceği uyarısında bulundu. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da borçlanma ihtiyacının öngörülerin üzerine çıkabileceği ifade edildi.