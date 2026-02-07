Türkiye'nin köklü sanayi kuruluşlarından ETİ, 2026 yılı stratejik büyüme planları kapsamında rotasını okyanus ötesine çevirdi.

Şirket, 2018 yılında kurulan ve kısa sürede ürünleriyle dikkat çeken TRUBAR markasının tamamını satın alarak küresel ölçekte yeni bir konuma ulaştı. Satın alma süreci, ETİ'nin sadece bölgesel değil, dünya çapında bir oyuncu olma vizyonunun en somut göstergesi olarak değerlendiriliyor.

SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIK TRENDİNDE STRATEJİK YATIRIM

ETİ’nin bu yatırımı, dünya genelinde hızla yükselen "temiz içerik" ve "bitkisel protein" trendine doğrudan bir yanıt niteliği taşıyor. TRUBAR; bitkisel bazlı (plant-based), glutensiz ve doğal içerikli protein barlarıyla Kuzey Amerika’da geniş bir sadık müşteri kitlesine sahip.

TRUBAR, 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 100 milyon dolar brüt gelir elde eden bir finansal büyüklüğe ulaştı. Markanın ürünleri bugün itibarıyla 20 bini aşkın noktada satışa sunuluyor.

Satın alınan markanın portföyü Costco, Target, Walmart ve Amazon gibi dünyanın en büyük perakende devlerinin raflarında yer alıyor.

"KÜRESEL ÖLÇEKTE YENİ BİR KONUMLANMA"

ETİ Yönetim Kurulu Başkanı Firuzhan Kanatlı, satın alma sonrası yaptığı açıklamada bu yatırımın bir coğrafi genişlemeden çok daha fazlası olduğunu vurguladı.

Kanatlı, ETİ’nin operasyonel gücü ve inovasyon kabiliyetinin TRUBAR’ı uluslararası pazarlarda çok daha ileri bir noktaya taşıyacağını belirtti. Dünya'da yer alan habere göre, Kuzey Amerika pazarının küresel trendleri belirleyen kritik bir nokta olduğuna değinen yönetim, Türkiye’deki liderlik başarısını dünya geneline yayma hedefinde olduklarını kaydetti.

MARKANIN KİMLİĞİ VE GELECEK VİZYONU

TRUBAR’ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO - Chief Executive Officer) Erica Groussman, ETİ ortaklığının markanın mevcut kimliğini değiştirmeyeceğini, aksine markayı güçlendireceğini ifade etti.

İş birliği sayesinde inovasyon süreçlerinin hızlanacağını belirten Groussman, ETİ'nin desteğiyle daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.