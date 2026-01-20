Et piyasasında kriz: Besicinin elinde 1 milyon hayvan kaldı, halkın tabağı boş

Kırmızı ette kriz derinleşiyor. Milyonların alım gücü eriyip dibe vururken besiciler de satamadıkları 1 milyon hayvanla ne yapacaklarını düşünüyor.

Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım ve Gaziantep Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman, Türkiye’nin kırmızı et sektöründeki karanlık tabloyu verilerle ortaya koydu. Yaptıkları yayında sektöre dair değerlendirmelerde bulunan Yıldırım ve Türkman, hem üreticinin hem de tüketicinin içinde bulunduğu çaresizlik dikkat çektiler.

ET TALEBİ DÜŞÜYOR

Ali Ekber Yıldırım, sektördeki daralmanın boyutlarını Gaziantep örneği üzerinden açıkladı. Şehirdeki hayvan varlığının %30-35 oranında azaldığını vurgulayan Yıldırım şöyle konuştu:

"Daha önce 340 bin anaç hayvan varken bu sayı 230 binlere kadar geriledi. İnsanların alım gücü ciddi oranda düştüğü için et talebi artmıyor, tam tersine düşüyor. Şu an ülke genelinde satılmayı bekleyen yaklaşık 1 milyon küçükbaş hayvan var."

Yıldırım ayrıca, kesim aşamasına gelen hayvanların satılamadığı için beslenmeye devam ettiğini ancak artık kilo almadıklarını, bunun da üreticiye ek maliyet yüklediğini belirtti.

MALİYETLER ARTIYOR FİYATLAR YERİNDE SAYIYOR

Üreticilerin yaşadığı ekonomik çıkmazı anlatan Osman Türkman ise 8 aydır küçükbaş hayvan kesim fiyatlarının artmadığını, buna karşın maliyetlerin hızla yükseldiğini ifade etti.

Sektördeki üreticilerin zarar ettiğini söyleyen Türkman şunları kaydetti:

"80-90 kilo bandına gelmiş kuyruklu hayvanlar piyasada alıcı bulmuyor. Talep az olduğu için bu hayvanlar para etmiyor. Bu sadece Gaziantep’in değil; Güneydoğu, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun, yani tüm Türkiye’nin ortak sorunudur."

ESK’NIN TEKLİFİNE ÜRETİCİDEN 'YETERSİZ' TEPKİSİ

Sorunun çözümü için Tarım ve Orman Bakanlığı’na not ilettiğini belirten Türkman, Et ve Süt Kurumu’ndan (ESK) gelen teklifi de paylaştı.

Türkman, "ESK, küçükbaş karkas etini 480 TL’den alabileceğini iletti. Ancak deri, bağırsak ve ciğerin üreticide kalması şartıyla kuyruksuz alım yapacaklarını söylediler. Biz bu rakamın çok düşük olduğunu, üreticinin ayakta kalabilmesi için fiyatın en az 520 TL olması gerektiğini talep ettik" diye konuştu.