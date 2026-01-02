Eski hükümlülerin istihdamı için hibe desteği artırıldı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü vatandaşların istihdama katılımını artırmak amacıyla uygulanan hibe desteklerinin artırıldığını açıkladı. Bakan Işıkhan, başvuruların bugün itibarıyla başladığını, son başvuru tarihinin ise 16 Ocak olduğunu duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, İŞKUR aracılığıyla 2026 yılı 1. dönemi itibarıyla hibe desteklerinde önemli artışa gidildi.

Bu kapsamda, engelli vatandaşların kendi işini kurmasını teşvik etmek amacıyla sağlanan hibe desteği 735 bin TL'ye yükseltildi.

HİBE DESTEĞİ 550 BİN TL'YE ÇIKARILDI

Eski hükümlü bireylerin iş hayatına yeniden kazandırılmasına yönelik hibe desteği 550 bin TL'ye çıkarıldı.

Ayrıca, işgücü piyasasında çalışma imkanı kısıtlı olan engellilere yönelik korumalı iş yerlerinin kapasitesini artırmak amacıyla 905 bin TL’ye kadar kuruluş sermayesi desteği sağlanacağı bildirildi.

"BAŞVURULAR BUGÜN İTİBARIYLA BAŞLIYOR"

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımıza yönelik uyguladığımız hibe desteğini artırdık. Başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Yeni yılda da istihdama ve üretime tam destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Işıkhan, erişilebilir ve etkin hizmetlerle dezavantajlı grupların hem iş hayatına hem de sosyal hayata katılımını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, söz konusu desteklerin kapsayıcı istihdam politikalarının önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Kaynak:ANKA

