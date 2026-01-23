Erdoğan'ın memleketi Rize'de suya yüzde 150 zam!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de belediye tarafından suya yüzde 150 oranında zam yapıldı.

RİZE'DE SUYA YENİ ZAM

AKP'li Rize Belediyesi, 1 Ocak 2026'dan geçerli olmak üzere meskenlerde kullanılan içme suyun metreküpüne yüzde 35,99 oranında, ticarethanelde kullanılan suyun metre küpüne ise yüzde 39,98 oranında zam yaptı.

SON 2 YILDA YÜZDE 150 ORANINDA ZAM

Olay 53 Gazetesi'nde yer alan habere göre; son yapılan zamla birlikte, 1 Ağustos 2024 ile 1 Ocak 2026 arasını kapsayan yaklaşık 1,5 yıllık dönemde meskenlerde kullanılan içme suyuna yüzde 128,47 oranında zam yapıldı.

Aynı dönemde ticarethanelerde kullanılan suya ise yüzde 147,89 oranında zam uygulandı.