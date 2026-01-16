Enerji devinde kayyım değişikliği

Enerji devinde kayyım değişikliği
Yayınlanma:
Borsa İstanbul'un önemli enerji ve madencilik oyuncularından Park Madencilik’te yıllardır süren "yönetim kayyımlığı" tedbiri sona erdi. Şirketin yönetimi üzerindeki doğrudan kontrol tedbiri kaldırılırken; faaliyetlerin raporlanması ve işlemlerin onayı için TMSF "Denetim Kayyımı" olarak görevlendirildi.

İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, Park Madencilik (Park Elektrik) hakkında önemli bir karar verdi. Mahkemenin kararıyla şirket üzerindeki "yönetim kayyımlığı" tedbiri sona erdi.

KAP'A BİLDİRDİ

park-elektrik-2.jpg

Şirketin yönetimi üzerindeki doğrudan kontrol tedbiri kaldırılırken; faaliyetlerin raporlanması ve işlemlerin onayı için TMSF "Denetim Kayyımı" olarak görevlendirildi.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Park Madencilik ve hakim ortağı Park Holding A.Ş. üzerindeki yönetimsel kısıtlamalar bir üst aşamaya taşındı. İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin 14 Ocak 2026 tarihli kararı uyarınca, yönetim kayyımlığı tedbirinin kaldırılmasına hükmedildi.

Ancak bu tam bir "serbestlik" anlamına gelmiyor; CMK'nın 133/1 maddesi gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), şirket faaliyetlerini denetlemek ve raporlamakla görevli "Denetim Kayyımı" olarak atandı.

DENETİM KAYYIMI OLARAK ATANDILAR

park-elektrik-1.jpg

TMSF Kurulu'nun 15 Ocak 2026 tarihli kararıyla, eski yönetim organının görevleri sonlandırılarak yeni bir kurul oluşturuldu. Bu yeni kuruldaki isimlerin onayı olmaksızın şirket kararlarının geçerli olmayacağı belirtildi.

KAP'a bildirilen kararda atamalara ilişkin şunlar kaydedildi:

"Söz konusu karar uyarınca; Fon Kurulunun 15.01.2026 tarihli ve 2026/58 sayılı kararı ile Fon tarafından atanan Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve üyelerinin bu görevleri sonlandırılarak Denetim Kayyımlığı sıfatıyla yönetim organının karar ve işlemlerinin geçerliliği onaylarına bağlı ve herhangi ikisi müştereken işlem yapmaya yetkili olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine (Denetim Kayyımlığı) Özgür ÇAĞLAYAN, Fatma Sevil KANAR, Canan YILMAZ, Ayçe SAYGEL, Sanem Feriha ÖCAL DERELİ ve Şeref DİNÇBAYLI atanmıştır. "

"FAALİYETLER KESİNTİSİZ SÜRECEK"

park-elektrik-3.jpg

Şirket yönetimi, bu yargı kararı ve mevzuat hükümleri çerçevesinde ticari faaliyetlerin herhangi bir aksama olmaksızın devam ettiğini vurguladı. Yeni yapıda yönetim organının karar ve işlemlerinin geçerliliği, atanan denetim kayyımlarının onayına tabi olacak.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

